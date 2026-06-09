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Dünyanın en korkusuz hayvanı Malatyalı'ya denk geldi: Saldırısına uğrayınca bayılttı

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#Malatya#Bal Porsuğu#Doğa
Dünyanın en korkusuz hayvanı Malatyalıya denk geldi: Saldırısına uğrayınca bayılttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 10:14

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mantar toplamak için kırsal alana çıkan bir vatandaş, saldırısına uğradığı "dünyanın en korkusuz hayvanı" olarak bilinen ve Türkiye'de nadir görülen bal porsuğunu elindeki demir çubukla kafasına vurarak bayılttı.

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Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ancar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede mantar toplayan Eyüp Toydaş, arazi üzerinde avlanan iki bal porsuğu ile karşılaştı.

Dünyanın en korkusuz hayvanı Malatyalıya denk geldi: Saldırısına uğrayınca bayılttı

Kısa süre sonra porsuklardan birinin saldırısına uğrayan Toydaş, kendisini korumak amacıyla elindeki demir çubukla hayvanın kafasına vurdu.

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Dünyanın en korkusuz hayvanı Malatyalıya denk geldi: Saldırısına uğrayınca bayılttı

Darbe sonrası yere düşen bal porsuğunun bir süre taklalar atarak baygınlık geçirdiği, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu belirtilirken, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Toydaş, yaşanan durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

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Dünyanın en korkusuz hayvanı Malatyalıya denk geldi: Saldırısına uğrayınca bayılttı

Toydaş, bölgede bal porsuğu popülasyonunun nadir görüldüğü söyledi.

Dünyanın en korkusuz hayvanı Malatyalıya denk geldi: Saldırısına uğrayınca bayılttı

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#Malatya#Bal Porsuğu#Doğa

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