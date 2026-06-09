Dünyanın en korkusuz hayvanı Malatyalı'ya denk geldi: Saldırısına uğrayınca bayılttı

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Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ancar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede mantar toplayan Eyüp Toydaş, arazi üzerinde avlanan iki bal porsuğu ile karşılaştı.

Kısa süre sonra porsuklardan birinin saldırısına uğrayan Toydaş, kendisini korumak amacıyla elindeki demir çubukla hayvanın kafasına vurdu.

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Darbe sonrası yere düşen bal porsuğunun bir süre taklalar atarak baygınlık geçirdiği, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu belirtilirken, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Toydaş, yaşanan durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

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Toydaş, bölgede bal porsuğu popülasyonunun nadir görüldüğü söyledi.