Dünyanın en iyi ilk 5’inde… Nilay’a Bolşoy diploması

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DEVLET Opera ve Balesi’nin (DOB) genç yeteneklerinden 22 yaşındaki balerin Nilay Tahiroğlu, bale sanatının mabedi Bolşoy Tiyatrosu’nda gerçekleşen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması’nda tarih yazdı. Türk balesinin yeni yıldız ismi, balenin olimpiyatları olarak anılan yarışmada yükseldiği final bölümünden özel diploma ödülüne layık görüldü ve performansı ile dünyanın en iyi ilk beş bale dansçısı arasında yer almış oldu.

LA ESMERALDA’YLA BÜYÜLEDİ

15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması’nda, 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katıldı. Özel davet ile yarışmaya katılan Tahiroğlu, tarihi Bolşoy Tiyatrosu’nda altı bale varyasyonu, bir solo dans ve bir adet modern dans koreografisi sahneye koydu. Üç etaplı yarışmada rakiplerini egale ederek finale kadar yükselen genç balerin, önceki akşam da son kez jüri karşısında yer aldı. Finalde “La Esmeralda” balesinden bir varyasyonu sahneleyen Tahiroğlu, gecenin sonunda özel diploma ve 375 bin ruble para ödülünün sahibi oldu. Finale kadar yükselerek dünya balesinde ilk beşe girmeyi başarırken, 1969’dan beri düzenlenen Uluslararası Moskova Bale Yarışması’nda diploma özel ödülünü alan ilk Türk sanatçı olarak da tarihe geçti.

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MOSKOVA’DA TARİH YAZDI

Tahiroğlu’nu üç ay süreyle yarışmaya hazırlayan Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdür Yardımcısı, eski baş dansçısı ve koreografı olan Volkan Ersoy da Nilay’ın tüm ülkeyi gururlandırdığını belirterek Hürriyet’e şunları aktardı: “Nilay son derece ileri ve güzel bir bale tekniğine sahip, Türk balesinin yeni dönemde yetiştirdiği çok önemli yıldız sanatçılarından biri. Bizi, Bolşoy’da da gururlandırdı. Yarışmada finale kadar yükselip özel diploma alan tek Türk sanatçımız oldu. Dünyanın en iyi beşine girdi. Balenin dünyaca ünlü yıldızların pek çoğu bu yarışmadan sahnelerde yükselmiştir. Nilay’ın başarısı da Türk bale sanatı adına bir zaferdir. Nilay daha büyük başarılara imza atacaktır. Buraya kadar gelebilmek bile sanatımız adına büyük başarıdır. Çok çalıştık, ter döktük.”

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RUS BÜYÜKELÇİ’DEN TEBRİK MESAJI

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin de Tahiroğlu’nu sosyal medya hesabından yaptığı “Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu’nun Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması’nda gösterdiği başarıyla finale yükseldiğini memnuniyetle bildiriyorum. Yarışmanın çok prestijli ve yarışmacılar arasında çok popüler olduğu için, onun başarısı önemli bir kazanım ve büyük bir zafer olarak değerlendiriyorum. Tebrikler. Başarılarının devamını diliyorum. Sizi Türkiye’de şahsen görmekten minnetar olacağım” paylaşımı ile tebrik etti.

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TAN SAĞTÜRK: GURUR DUYUYORUZ

Tahiroğlu’nun ter döktüğü Moskova Bale Yarışması’nın jüri koltuğunda Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Tan Sağtürk de yer aldı. Sağtürk, Uluslararası Bale Birliği’nin Bolşoy Tiyatrosu’nda gerçekleşen Genel Kurulu’nda oybirliği ile “Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı olarak seçildi. Tan Sağtürk, Tahiroğlu’nu sosyal medya hesabından “Bale olimpiyatında büyük iş başardın. Yarışma tarihinde finale girmeyi hak eden ilk Türk oldun. Dünyanın en iyi beşi arasındasın. Seninle gurur duyuyoruz. Bu süreçte Nilay’ımızı dantel gibi çalıştırıp 7/24 yanında olan çalıştırıcısı Volkan Ersoy’u da gönülden tebrik ediyorum. Bolşoy’da tüm jüri üyeleri bana soruyor. Gururla süreci anlatıyorum” sözleriyle tebrik etti.

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