Dünyanın en iyi 1000’i arasında 11 Türk üniversitesi

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Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2023’ü yayınladı. Bu yıl da dünyanın en iyi yükseköğretim kurumu 8 yıldır olduğu gibi Oxford Üniversitesi oldu. Dünya sıralamasında Oxford’u ABD’den Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü izledi. Bu yıl da ilk 10 sırayı İngiltere ve ABD’deki üniversiteler paylaştı.

ODTÜ ATAĞA GEÇTİ

Türkiye’nin en üst sıradaki üniversiteleri ise 351-400 bandında yer alan Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi oldu. Böylece Türkiye ilk 500’de 3 üniversite ile temsil edildi. Koç ve Sabancı üniversiteleri 351-400 bandına 401-500 bandından yükselirken, ODTÜ 501-600 bandından gelerek önemli bir sıçrama yaptı.

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Listede Türkiye’den toplam 75 yükseköğretim kurumu yer aldı. Dünya sıralamasında ODTÜ, Koç ve Sabancı’yla birlikte ilk 1000’de yer alan diğer Türk üniversiteleri sırasıyla İstanbul Teknik, Bilkent, Boğaziçi, Çankaya, Hacettepe, Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik üniversiteleri oldu. Böylece ilk 1000’de ülkemizden toplam 11 üniversite yer aldı.

BARTIN İLK KEZ LİSTEDE

Bu yıl ilk kez sıralamaya dahil olan Bartın Üniversitesi 1001-1200 bandında yer bulurken, geçen yıl sıralamaya 801-1000 bandından giren Fırat Üniversitesi ise bu yıl 1001-1200 bandına geriledi.

5 ALANDA 18 KRİTER

THE’nin ‘2024 Dünya Üniversite Sıralaması’, üniversiteleri 5 alanda yer alan 18 performans göstergesi üzerinden değerlendirdi:

1- Öğretme (öğrenme ortamı)

2- Araştırma ortamı (hacim, gelir ve itibar)

3- Araştırma kalitesi (alıntı etkisi, araştırma gücü, araştırma mükemmelliği ve araştırma etkisi)

4- Uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma)

5- Sanayi (gelir ve patentler)

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ODTÜ: HEDEF YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAK

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: “ODTÜ, Haziran 2023 içerisinde açıklanan QS 2024 Dünya Üniversiteleri sıralamasında dünya üniversiteleri arasında 336’ncı, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştı. THE 2024 Dünya Üniversiteleri sıralamasında ise 351- 400 bandında yer alarak dünya genelinde yüzde 19.70’lik başarı dilimine ulaştık. Bu önemli başarılara imza atmamızı sağlayan etmenlerden söz etmek gerekirse; üniversitemize yeni katılacak akademisyenlerin seçiminde uygulanan kriterlerin artırılması, atama yükselme koşullarında yaptığımız iyileştirmeler, yayın teşvik sistemimizi geliştirmek, dünyanın 140 farklı ülkesinde yaşamlarını sürdüren mezunlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmemiz, kariyer planlama üzerinde gerçekleştirdiğimiz projeler, başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere uluslararası proje sayımızı artırmaya yönelik çabalarımız ile TÜBİTAK fonlarından yararlanma oranımızdaki artışı dile getirebiliriz. Bu bağlamda YÖK’ün özellikle uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda üniversitelere sağladığı yeni destekler de bu başarının önemli unsurlarından birini oluşturdu. Bundan sonraki hedefimiz de aynı hızla ve istikrarla yükselişimizi sürdürerek dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yerimizi sağlamlaştırmak olacaktır.”

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ÖNEMLİ YÜKSELİŞ

BU yılki sıralamada Türk üniversiteleri önemli yükselişe geçti. İlk 500’de 3 üniversitenin olması, ilk 1000’de 11 üniversitenin yer alması çok önemli. Bu üniversiteler arasında devlet üniversitelerinin olması dikkat çekici. Times Higher Education (THE) Başkanı Phil Baty, sosyal medya paylaşımlarında Türk üniversitelerinin önemli bir atak yaptığını belirterek şunları söyledi:

ÜÇ KAT ARTIŞ VAR

“Dünya Üniversite Sıralamaları açıklanmadan önce, Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve bir grup önde gelen Türk üniversite rektörü ile derin veri analizlerini paylaşmak büyük bir zevkti. Türkiye’nin artık dünya sıralamasında en iyi temsil edilen ülkelerden biri olduğunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sıralamada 75 Türk üniversitesi var. Bu rakam geçen yıl 61’di. Türkiye’den sıralamaya giren üniversite sayısı 2018’e göre üç kattan fazla arttı. Bu da Türkiye’yi sıralamada ABD, Hindistan ve Çin gibi devlerin ardından en iyi temsil edilen yedinci ülke yapıyor. Temsildeki bu artış, Türkiye’nin uluslararası bir yüksek öğrenim merkezi olarak hızlı yükselişinin ve Türk üniversitelerinin dünya sahnesine çıkma ve kendilerini dünyanın en iyi üniversiteleriyle kıyaslama arzusunun dikkate değer bir işareti.”

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İLK 1000’DEKİ ÜNİVERSİTELER

1- Koç 351-400

2- ODTÜ 351-400

3-Sabancı 351-400

4- İTÜ 501-600

5- Bilkent 601-800

6- Boğaziçi 601-800

5- Çankaya 601-800

6- Hacettepe 601-800

7- Bahçeşehir 801-1000

8- Özyeğin 801-1000

9- Yıldız Teknik 801-1000