Dünyanın en iyi 100 öğrencisinden biri... 13 üniversiteden Asya’ya tam burslu kabul

İZMİR’deki Özel Çakabey Okulları 12’nci sınıf öğrencisi Asya Ocak, daha önce sağlık alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkmış ve bu projelerini Hürriyet’e anlatmıştı. Asya, geçtiğimiz yıl da meme kanserinin tespitinde radyasyon yaymayan ultrason cihazlarının kullanılmasını sağlayacak bir yazılım geliştirmişti. Bunun yanı sıra aynı yıl özellikle ileri yaşlarda sıklıkla görülen stres kırığını erken tespit eden bir sistem daha yapmıştı. Asya’nın ‘Fracture Detection (FD -Kırık Tespiti) isimli projesi, stres kırıkları daha oluşmadan onları yüzde 92 doğrulukla belirleyip doktorlara uyarı veriyor.

BERKELEY’DEN BRISTOL’A

Asya şimdi de yurtdışındaki 13 önemli üniversiteden kabul alarak önemli bir başarıya daha imza attı. ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (University of California, Berkeley) başta olmak üzere Pensilvanya, Cornell, Columbia, New York, Kaliforniya Üniversitesi, San Diego ve Rochester Teknoloji ile Georgia Teknik Enstitüsü’nden, Kanada’daki Toronto, İtalya’daki Bocconi, İskoçya’daki Edinburgh ve İngiltere’deki Manchester ve Bristol Üniversiteleri’ne kabul edilen Asya, elde ettiği başarı hakkında şunları söyledi:

PENSILVANYA AĞIR BASIYOR

“Çalışmalarımda bu zamana kadar hep insanlığa faydalı projeler geliştirmeye odaklandım. Bunu yaparken ilgili teknolojiye ihtiyacı olan insanlarla köprü kurmam yani girişimci de olmam gerekiyor. Bu noktada Pensilvanya Üniversitesi’ndeki işletme ve mühendislik programının beni destekleyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle Pensilvanya Üniversitesi’ne öncelik tanıyorum. Henüz seçimimi yapmadım, değerlendiriyorum. Mayıs ayının başında tercihimi netleştirmem gerekiyor. Yapay zekâ ve sağlık alanındaki çalışmalarıma da üniversite eğitimim sırasında devam etmek istiyorum. Bu okullara kabul edilmemde de yine topluma katkı sağlayan çalışmalarımın ve elbette ‘100 Rise Global’ listesine girmemin etkili olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte en büyük destekçim ailem ve öğretmenlerimdi. Evde bir şenlik havası var. Annem havalara uçtu.”

Columbia Üniversitesi

‘100 RISE GLOBAL’ LİSTESİ

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ile Oxford Üniversitesi bünyesindeki RhodesTrust Vakfı tarafından desteklenen Rise Challenge, her sene dünya genelinde düzenleniyor. 15-17 yaş grubundan gençlerin yer aldığı programda, toplum sorunlarına duyarlı projelerle başvuru yapan ve gelecek vaat eden öğrenciler seçiliyor. Her yıl dünya çapında 100 öğrenci bu listeye dahil ediliyor.

COLUMBIA’DAN 10 BİN DOLAR ARAŞTIRMA FONU

“Rise Global bursum sayesinde, üniversitelerin eğitim, yurt ve yaşam giderlerimi karşılayacak uluslararası destek imkânlarına sahibim. Yani hangi üniversiteyi seçersem seçeyim burslu olacağım. Diğer yandan kabul aldığım Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi her yıl 20 lisans öğrencisine 10 bin dolarlık yani yaklaşık 445 bin liralık bir araştırma fonu veriyor. Ben de bu yıl o 20 öğrenci arasına seçildim. Pensilvanya Üniversitesi’nde ise işletme ve mühendisliği birleştiren, dünyanın en seçkin çift diploma programlarından birine kabul edildim. Bu programa da dünyada her yıl binlerce başvuru arasından ortalama 55 öğrenci kabul ediliyor. Bu üniversitelere başvurma nedenim alanlarında dünya çapında ilk 10’da yer almaları ve araştırma projelerini desteklemeleriydi. Özellikle Elon Musk gibi birçok girişimci Pensilvanya Üniversitesi’nden mezun olmuştu. Bu üniversitedeki çift diploma programı sayesinde hem bilgisayar mühendisliği hem de ekonomi, finans ve yönetim alanlarında kendimi geliştirebilirim. “