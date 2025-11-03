Dünyanın en güzeli Likya

Haberin Devamı

TİME Out’un değerlendirmesinde Likya Yolu; antik kalıntılar arasında uzanan patikaları, uçsuz bucaksız dağ manzaraları ve turkuaz lagünleriyle tanımlandı. Antalya’dan başlayarak Akdeniz kıyıları boyunca uzanan güzergâh, tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri kendine çekiyor. Antik Likya kentlerini birbirine bağlayan yol; Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla hem tarih hem doğa tutkunları için dikkat çekici bir deneyim sunuyor. Yürüyüş için en uygun dönem olarak sonbahar aylarına işaret edilen değerlendirmede, eylül- kasım arasında yapılan yürüyüşlerin doğa koşulları açısından avantaj sunduğu, aynı zamanda bölgedeki sürdürülebilir turizme katkı sağladığı ifade edildi.

BÖLGEYE İLGİ ARTTI

Bu uluslararası tanınırlık, Antalya ve çevresinin kültürel ve doğal mirasına yönelik ilgiyi artırırken, bölgenin dört mevsime yayılan turizm potansiyelini de bir kez daha ortaya koyuyor.

