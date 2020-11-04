Dünyanın en güzel sesi: Ben Ayda, iyiyim

Arama kurtarma ekipleri çevrede sessizliği sağlayıp açılan delikten içeriye “Kimse var mı” diye seslendi. Ve mucizenin sesi duyuldu: “Ben Ayda, iyiyim...” Depremin üzerinden 91 saat geçmişti ve içeride küçük bir kız çocuğu yaşıyordu. Çalışmalar hızlandı. AFAD arama-kurtarma ekibinde yer alan Cem Erdoğan, Ayda’yı mutfakta sıkıştığı yerde buldu. Şükretti ve küçük kızın yanağına baba şefkatiyle bir öpücük kondurdu. Yürekleri titreten bu anlar, ‘mutluluğun fotoğrafı’ oldu.