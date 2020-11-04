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Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel sesi: Ben Ayda, iyiyim

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Dünyanın en güzel sesi: Ben Ayda, iyiyim
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Türkiye dün sabah nefesini tuttu, İzmir’de Rızabey Apartmanı’nın enkazından gelen çığlıkla birlikte başlayan kurtarma çalışmasını izledi.

Arama kurtarma ekipleri çevrede sessizliği sağlayıp açılan delikten içeriye “Kimse var mı” diye seslendi. Ve mucizenin sesi duyuldu: “Ben Ayda, iyiyim...” Depremin üzerinden 91 saat geçmişti ve içeride küçük bir kız çocuğu yaşıyordu. Çalışmalar hızlandı. AFAD arama-kurtarma ekibinde yer alan Cem Erdoğan, Ayda’yı mutfakta sıkıştığı yerde buldu. Şükretti ve küçük kızın yanağına baba şefkatiyle bir öpücük kondurdu. Yürekleri titreten bu anlar, ‘mutluluğun fotoğrafı’ oldu.

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