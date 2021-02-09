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Şafak TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ(TEKİRDAĞ), (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Dünyanın en büyüklerinden biri! Tekirdağ kıyısına yanaştı

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Cezayir'in Arzew Limanı’ndan yola çıkan Lalla Fatma NSoumer isimli dünyanın en büyük LNG gemisi, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş tesisleri terminaline yanaştı.

Cezayir'den 4 Şubat günü yola çıkan 144 bin 888 metreküp kapasiteli, sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan, Bahamalar bayraklı gemi, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş LNG tesisleri terminaline yanaştı.

Geminin, beraberinde getirdiği sıvılaştırılmış doğalgaz boşaltımını gerçekleştirdikten sonra tekrar yola çıkacağı belirtildi.

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