Dünyanın en büyüklerinden: Ankara'da görüldü! 'Önce sessizliği bozdu sonra unutulmaz bir bakış attı'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 14:45

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi amacıyla kurduğu fotokapana kızılgeyik yansıdı. Kızılgeyik'in eşsiz bakışı kayda alındı.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden olan, Avrupa, Kafkas Dağları bölgesinde, Hazar Denizi'nin batısında ve Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi için kurduğu fotokapana yansıdı.

"UNUTULMAZ BİR BAKIŞ ATIYOR"

İri cüssesi, uzun boynuzları ile görüntülenen geyiğin, gür sesi de fotokapan tarafından kaydedildi.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızıl geyik önce güçlü sesiyle ormanın sessizliğini bozuyor, ardından fotokapanımıza unutulmaz bir bakış atıyor" denildi.
#Ankara#Kızılgeyik#Yaban Hayatı

