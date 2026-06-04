Dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşması

Haberin Devamı

OKÇULUKTA 14. Uluslararası Fetih Kupası’nın açılış seremonisi dün gerçekleştirildi. Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri’ndeki törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile davetliler katıldı. Bakan Bak, 14. Uluslararası Fetih Kupası’nın İstanbul’un fethinin hatırasını yaşatan kıymetli bir buluşma olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: “Bu organizasyonu, el ve gönül birliği ile dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşmalarından biri haline getirdik. Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıta ve 51 ülkeden 700’ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Dünyanın 25 farklı kesiminden gelen deneyimli sporcular, dünya sıralamasındaki puanları için İstanbul’da kıyasıya bir mücadele verecek. Geleneksel okçulukta ise 35 ülkeden sporcularımız, ecdadımızın mirasını yaşatmak için burada boy gösterecek.”

Haberin Devamı

TÜRK OKÇULUĞU ZİRVEDE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuşmasında “Okçular Tekkesi’nin talebeleri, bugün Okçular Vakfı’nın öğrencileriyle aynı ruhu, aynı disiplin ve aynı hedefi yaşatmaya devam etmektedir” dedi. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, son 15 yılda Türkiye’de okçuluğun yükselişinden gurur duyduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Son 15 yılda Türkiye’de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünyada zirvede yer alması ve rekabet etmesi bizleri gururlandırıyor. Bütün katkı sağlayanlara, başta Okçular Vakfımız olmak üzere Okçuluk Federasyonumuza, Geleneksel Okçuluk Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. İyi olan kazansın.”