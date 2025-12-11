DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 keÅŸfinden biri kabul ediliyor Tarihi gÃ¼nÃ¼ bÃ¶yle anlattÄ±: Ã‡ok heyecan vericiydi

Haberin DevamÄ±

Aziz Neophytos adÄ±na inÅŸa edildiÄŸi belirlenen, 28 KasÄ±m'da Vatikan Devlet BaÅŸkanÄ± Papa 14. Leo'nun da ziyaret ettiÄŸi bazilikada, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izniyle, Bursa UludaÄŸ Ãœniversitesi Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ adÄ±na Prof. Dr. Mustafa Åžahin'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin desteÄŸiyle 2015'ten bu yana arkeolojik kazÄ± ve araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lÄ±yor.Â

Suyun Ã§ekilmesiyle tamamen ortaya Ã§Ä±kan bazilikanÄ±n 2014'teki keÅŸfinin hemen ardÄ±ndan su altÄ±ndaki durumu incelemek iÃ§in USAT ekibi de dalÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

BazilikanÄ±n su altÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n kayda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dalÄ±ÅŸta ekibin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenen ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§eken Bursa UludaÄŸ Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± DoÃ§. Dr. Ä°brahim Ã–ztahtalÄ±, AA muhabirine, bazilikanÄ±n bulunduÄŸu dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o yÄ±l dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 keÅŸfinden biri sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Haberin DevamÄ±

BazilikanÄ±n keÅŸfinin hemen ardÄ±ndan ilk dalÄ±ÅŸlardan birini USAT ekibiyle yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã–ztahtalÄ±, "2014 yÄ±lÄ±nda bir dron Ã§ekimiyle ortaya Ã§Ä±kan bazilika herkesin ilgisini Ã§ektiÄŸi gibi bizim de Ã§ekti ve ekibimizle dalÄ±ÅŸa karar verdik. O gÃ¼n hava gÃ¼zeldi. Dronumuz da vardÄ± yanÄ±mÄ±zda. Havadan bazilikanÄ±n bÃ¼tÃ¼n alanlarÄ±nÄ± cephe cephe Ã§ektik." dedi.Â

Ã–ztahtalÄ±, bazilikayÄ± gÃ¶rmek iÃ§in dalÄ±ÅŸ yaparken ekipÃ§e heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"DaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bazilikayÄ± tepeden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ÅŸekliyle aÅŸaÄŸÄ±dan gÃ¶rmeyi umuyorduk ama tabii ki Ã¶yle olmadÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi yaklaÅŸÄ±k 1,5-2 metre, bazen 3 metreye kadar ilerliyordu su altÄ±nda. BazilikanÄ±n tamamÄ±nÄ± dolaÅŸarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini kaydettik. Ã‡ok heyecan vericiydi Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 keÅŸfinden birine dalmÄ±ÅŸtÄ±k. OrayÄ± su altÄ±nda gezerken aynÄ± zamanda geÃ§miÅŸe gidip, geÃ§miÅŸte bu mekanÄ±n nasÄ±l bir yaÅŸam alanÄ± olduÄŸunu da hayal etmenizi de saÄŸlÄ±yor. Hakikaten Ã§ok heyecan vericiydi."Â

Haberin DevamÄ±

BazilikanÄ±n suyun Ã§ekilmesiyle tamamen gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã–ztahtalÄ±, "Åžimdi gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan ve suyun Ã¼stÃ¼nde kalan kÄ±smÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde, sonuÃ§ta taÅŸlarla Ã¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ duvarlardan ibaret gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor, esas olan ÅŸey burada, tarihin derinliklerinde bu yapÄ±nÄ±n, yaÅŸayan vaziyetini hayal etmek. Ä°nsanlarÄ±n buraya giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, oradaki sosyal hayatÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde hakikaten geÃ§miÅŸte ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir mekan olduÄŸunu hayal edebiliyorsunuz." ifadesini kullandÄ±.Â

"KEÅžÄ°F HALEN DEVAM EDÄ°YOR"Â

Ã–ztahtalÄ±, bazilikanÄ±n tamamen yosunlarla kaplÄ± olduÄŸunu ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ±nÄ±n Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu, bu nedenle bir nevi kÃ¶r dalÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Haberin DevamÄ±

Papa 14. Leo'nun Ä°znik ziyaretini anÄ±msatan Ã–ztahtalÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Papa'nÄ±n bu yÄ±l burayÄ± ziyaret etmiÅŸ olmasÄ± dÃ¼nya gÃ¼ndemine de oturmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Hem Ã¼lkemiz iÃ§in hem Bursa'mÄ±z iÃ§in hem de Ä°znik'imiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir tanÄ±tÄ±m da oldu. O dÃ¶nem Ã¶zellikle dron Ã§ekiminde tam tepeden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdaki haliyle ÅŸu anki hali biraz farklÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada Ã§ok net hatlarla gÃ¶remiyordunuz, Ã§ok ayrÄ±ntÄ±lara hakim olamÄ±yordunuz ama ÅŸimdi baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda birÃ§ok farklÄ± ayrÄ±ntÄ±yÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz. Kenarda mezarlar, iskeletler var. KeÅŸif halen devam ediyor. Ãœmit ediyorum ki kazÄ±lar devam ettikÃ§e Ã§ok daha yeni bilgilere, Ã§ok daha yeni bulgulara ulaÅŸÄ±lacak."

Â