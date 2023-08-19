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Dünyanın ciğerleri yanıyor! 26 bin kişi tahliye edildi

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#İspanya#Orman Yangını#Kanarya Adaları
Dünyanın ciğerleri yanıyor 26 bin kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 20:24

İspanya’nın Tenerife Adası’ndaki orman yangınları devam ederken 26 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle 5 bin hektarlık alan küle döndü.

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İspanya’nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası’nın kuzeydoğusundaki tabiat parkında salı günü başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Dünyanın ciğerleri yanıyor 26 bin kişi tahliye edildi



Kanarya Adaları Acil Durum Servisi yaptığı açıklamada, 26 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu. Alevlerin kontrolden çıkarak 11 kasabayı etkilediği ancak turistik bölgelere henüz ulaşmadığı kaydedildi. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo ise daha fazla kişinin tahliye edilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Yoğun dumanlar nedeniyle yangına havadan müdahale etmenin imkansız olduğunu belirten Clavijo, şu ana kadar 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü açıkladı. Tenerife Adaları Belediye Başkanı Rosa Davila da bu yangınların Kanarya Adaları’nda daha önce hiç görülmediğini söyleyerek, “Önceliğimiz insanların hayatını korumak” dedi. Alevlere müdahale sürüyor.

Dünyanın ciğerleri yanıyor 26 bin kişi tahliye edildi



Öte yandan bilim insanları, iklim değişikliğinin daha sık ve daha güçlü hava olaylarına yol açtığını belirtiyor.

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#İspanya#Orman Yangını#Kanarya Adaları

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