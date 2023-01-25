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Dünya’nın çekirdeği terse dönüyor

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#Çin#Dünya#Peking Üniversitesi
Dünya’nın çekirdeği terse dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Çin’deki Peking Üniversitesi’nden biliminsanları, Dünya’nın iç çekirdeğinin yer küreyle aynı yöndeki hareketinin durduğunu, hatta tersi yönde dönmeye başlamış olabileceğini öne sürdü.

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Çekirdeğin dönüş hareketini anlamak için yıllar boyunca depremlerden gelen sismik dalgalar analiz edildi. Çinli araştırmacıların, sonuçları Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışmasına göre bu değişiklik, günlerin uzunluğunu yılda bir milisaniye azaltacak. Ayrıca bu değişikliğin Dünya’nın manyetik alanında da “küçük” bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Bazı biliminsanları yüzeyin yaklaşık 5 bin kilometre altında, yaklaşık olarak Plüton gezegeni büyüklüğündeki sıcak çekirdeğin dönüş yönünün sık sık değiştiğini düşünüyordu. Ancak bunu kanıtlayan somut bir çalışma yoktu.

 

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#Çin#Dünya#Peking Üniversitesi

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