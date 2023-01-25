Dünya’nın çekirdeği terse dönüyor

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Çekirdeğin dönüş hareketini anlamak için yıllar boyunca depremlerden gelen sismik dalgalar analiz edildi. Çinli araştırmacıların, sonuçları Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışmasına göre bu değişiklik, günlerin uzunluğunu yılda bir milisaniye azaltacak. Ayrıca bu değişikliğin Dünya’nın manyetik alanında da “küçük” bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Bazı biliminsanları yüzeyin yaklaşık 5 bin kilometre altında, yaklaşık olarak Plüton gezegeni büyüklüğündeki sıcak çekirdeğin dönüş yönünün sık sık değiştiğini düşünüyordu. Ancak bunu kanıtlayan somut bir çalışma yoktu.