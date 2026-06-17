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Dünyanın 3'ncü büyük yarı batık vinç gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Vinç Gemisi#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:22

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3'ncü büyük yarı batık vinç gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Bahamalar bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi 'SAIPEM 7000', saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Dünyanın 3ncü büyük yarı batık vinç gemisi, İstanbul Boğazından geçiyor

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik etti. Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Dünyanın 3ncü büyük yarı batık vinç gemisi, İstanbul Boğazından geçiyor

Dünyanın 3ncü büyük yarı batık vinç gemisi, İstanbul Boğazından geçiyor

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