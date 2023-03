Dünyadan yardım sürüyor... İtalya’dan gemi, İsveç’ten çadır kent

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ülke Türkiye’nin yardımına koştu. MSC Grubu, depremden sonra grup şirketleri MSC, Medlog ve Asyaport’un destekleri ile İtalya’nın Napoli şehrindeki “MSC Aurelia” gemisini depremzedeler için gönderdi.





MSC Vakfı ve Rava Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediyatrik ilaçlar ve gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek-içecekler, giysi ve battaniyelerle Türkiye’ye gelen gemi, yükünü boşalttıktan sonra İskenderun Limanı’na demirledi. Gemi bu sefer de depremzedelere ev oldu. Tekirdağlı işinsanı Ahmet Soyuer’in kızı Ela Soyuer ile evli olan MSC Group Başkanı ve CEO’su Diego Aponte, Türkiye’ye ilk yardıma koşanların başında geliyor.





Hürriyet’e kapılarını açan ve toplamda 358 kabini bulunan gemide 800 depremzede barınıyor. Tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedelere sağlık hizmeti de veriliyor. Gemide sürekli doktor ve sağlık çalışanları bulunurken, çocuklar ve ailelere sosyo-psikolojik destek sağlanıyor. Depremde evi yıkılan ve şu an gemide kalan Nezahat Koyuncu, “Evim yıkıldı, oğlumla yaşıyordum. Enkazda kaldım, zor çıktık. Kalacak yerimiz yoktu, burası bizim evimiz oldu. Allah herkesten razı olsun” dedi.





İsveçli sivil toplum kuruluşu Better Shelter’ın organizasyonunu yaptığı, IKEA Vakfı’nın 10 milyon Euro bağışı kapsamında gönderdiği modern çadırlardan 190 tanesi Hatay Hassa’da kuruldu. Birkaç saatte monte edilebilen, “acil durum barınağı” olarak geçen çadırların kurulumu Mehmetçik tarafından yapıldı. İç hacmi geniş olan, kullanışlı çadırların en büyük özelliği ise her çadırda güneş panellerinin bulunması. Paneller ile her çadır kendi elektriğini üretiyor. Çadırların aydınlatılması ve kurulan ısıtıcıların elektriği de böylece sağlanıyor. Şu ana kadar 100 depremzede aile bu çadırlara yerleştirildi. Buradaki depremzedelerin yemek ihtiyaçları ise Gebze Ticaret Odası mobil mutfağı ve mobil fırınından karşılanıyor.