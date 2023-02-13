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Dünyadan deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor

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#Deprem#Türkiye Deprem Yardımı#Deprem Bölgesi
Dünyadan deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 22:19

Yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesine dünyanın dört bir yanından yardımlar devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Münih, Leipzig ve Düselldorf şehirleriyle Vietnam, Japonya, Nepal, Türkistan ve Kuveyt'ten teslim alınan onlarca tonluk yardım malzemesi Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla deprem bölgesine taşındı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaketi yaşayan Türkiye'ye dünyadan yardım seferberliği aralıksız devam ediyor. Tarihinin en büyük deprem felaketiyle mücadele eden Türkiye'ye dünyanın dört bir ülkesinden gelen yardım desteği çığ gibi büyüyor. Son olarak bugün Kuveyt, Almanya, Vietnam, Japonya, Nepal gibi ülkelerden onlarca tonluk yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Dünyadan deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor

THY'nin hem kargo hem de yolcu uçakları yardımları ücretsiz taşıyor. Bu kapsamda bugün Kuveyt'ten 50 ton, Almanya'nın Münih şehrinden 19 ton, Katar'dan 45.6 ton, Vietnam'dan 53.5 ton, Nepal 1.5 ton yardım malzemesi geldi. Yardımların; çadır, teknik ekipman, kıyafet, hijyen malzemeleri, ilaç, jeneratör gibi malzemelerin olduğu öğrenildi.

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#Deprem#Türkiye Deprem Yardımı#Deprem Bölgesi

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