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'Dünyadaki Mars' olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

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#Mars#Sivas#Eğribucak Kayalıkları
Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 12:00

Sivas'ta görünümüyle Mars gezegenini andıran ve ‘Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak Kayalıkları, yağan kar ile beyaza büründü. Kayalıklardaki manzara doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsal kesimler beyaza büründü. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve görüntüsüyle ‘Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları da yağan kar ile birlikte beyaz gelinlik giydi. Kızıl rengi ve oval yapısı ile dikkat çeken kayalıklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Eğribucak Kayalıkları, soğuk ve karlı günlerde sessiz kaldı. Kayalıklarda oluşan manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

Dünyadaki Mars olarak adlandırılıyor... Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

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#Mars#Sivas#Eğribucak Kayalıkları

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