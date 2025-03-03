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Dünyadaki en zehirli türlerden biri... 'Ankara içi elden teslim' notuyla satıyorlardı!

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#Ankara#Tarantula#Doğa Koruma Ve Milli Parklar
Dünyadaki en zehirli türlerden biri... Ankara içi elden teslim notuyla satıyorlardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 13:50

Anavatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan ve dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında yer alan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 7 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.

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Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklem bacaklılar grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Versicolor', 'Vegans', 'Adult vagans', 'Poecilotheria ornata', 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 1600 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Dünyadaki en zehirli türlerden biri... Ankara içi elden teslim notuyla satıyorlardı

ÇOKLU ALIMDA PAZARLIK PAYI VARDIR

Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Ankara içi elden teslim. Kargo veya otobüs ile gönderim yoktur. 3-4 yaşında. İletişim WhatsApp', 'Sadece İstanbul içi teraryum ile verilecektir', 'Hepsi ve daha fazlası için iletişim WhatsApp', '6 adet mevcut. Adet fiyatı 1600 TL. Çoklu alımda pazarlık payı vardır', 'Ankara refli üyelere elden teslim, dip fiyat."

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Dünyadaki en zehirli türlerden biri... Ankara içi elden teslim notuyla satıyorlardı

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Dünyadaki en zehirli türlerden biri... Ankara içi elden teslim notuyla satıyorlardı

 

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#Ankara#Tarantula#Doğa Koruma Ve Milli Parklar

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