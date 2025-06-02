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Dünyadaki 8 gölden biri! Kalpli gölün rengi pembeye büründü

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Pembe Göl#Kalpli Göl
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 10:33

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dronla havadan görüntülendi.

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Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor.

Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Dünyadaki 8 gölden biri Kalpli gölün rengi pembeye büründü
Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yıl ise mayıs ayının sonlarında pembe renge bürünen göl, dronla havadan görüntülendi.
Dünyadaki 8 gölden biri Kalpli gölün rengi pembeye büründü



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#Çanakkale#Pembe Göl#Kalpli Göl

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