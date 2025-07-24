×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dünyada Tayfun rüzgârı esti

Güncelleme Tarihi:

#Idef#TAYFUN BLOK-4#ROKETSAN
Dünyada Tayfun rüzgârı esti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 07:00

Türkiye, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025’in açılış gününde tanıttığı TAYFUN BLOK-4 ile dünyanın hipersonik balistik füze geliştiren sayılı ülkeleri arasına katıldı. Roketsan tarafından geliştirilen ve ses hızının beş katından fazla hıza ulaşan füze dünya basınında geniş yankı buldu.

Haberin Devamı

 Polonya merkezli Defence Industry Europe, “Türkiye önemli bir kilometre taşına daha ulaştı”dedi. Yunanistan’dan Geo Strategika, TAYFUN BLOK-4’ün Ankara’nın “uzun menzilli stratejik saldırı kapasitesini önemli ölçüde artırdığını” yazdı. Fransız I24 News ise füzenin “gelişmiş teknolojisiyle durdurulmasının son derece zor olduğunu” belirterek, Türkiye’nin bölgesel konumunu daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

Füze, Tel Aviv’de paniğe yol açtı. İsrail’in Kanal 14 televizyonu haberine göre, Türkiye doğumlu Yahudi bilim insanı Hay Eytan Cohen Yanarocak, füzenin 1.800 kilometre menziliyle Türkiye’nin güneyinden ateşlendiğinde İsrail’in en büyük yedinci şehri olan Beerşeba’yı rahatlıkla vurabileceğini ifade etti. Yanarocak, “Türkiye ile başa çıkmak, İran’la başa çıkmaktan farklı. Karşımızda dev donanması ve geniş operasyonel varlığı olan bir bölgesel aktör var” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Idef#TAYFUN BLOK-4#ROKETSAN

BAKMADAN GEÇME!