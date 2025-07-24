Dünyada Tayfun rüzgârı esti

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Polonya merkezli Defence Industry Europe, “Türkiye önemli bir kilometre taşına daha ulaştı”dedi. Yunanistan’dan Geo Strategika, TAYFUN BLOK-4’ün Ankara’nın “uzun menzilli stratejik saldırı kapasitesini önemli ölçüde artırdığını” yazdı. Fransız I24 News ise füzenin “gelişmiş teknolojisiyle durdurulmasının son derece zor olduğunu” belirterek, Türkiye’nin bölgesel konumunu daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

Füze, Tel Aviv’de paniğe yol açtı. İsrail’in Kanal 14 televizyonu haberine göre, Türkiye doğumlu Yahudi bilim insanı Hay Eytan Cohen Yanarocak, füzenin 1.800 kilometre menziliyle Türkiye’nin güneyinden ateşlendiğinde İsrail’in en büyük yedinci şehri olan Beerşeba’yı rahatlıkla vurabileceğini ifade etti. Yanarocak, “Türkiye ile başa çıkmak, İran’la başa çıkmaktan farklı. Karşımızda dev donanması ve geniş operasyonel varlığı olan bir bölgesel aktör var” dedi.