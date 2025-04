Dünyada 'Sıfır Atık' vurgusu! Emine Erdoğan'a övgü: Küresel bir çabaya dönüştü

Haberin Devamı

"Sıfır Atık" Girişimi, bu yıl "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla farklı ülke ve diplomatik temsilciliklerde kutlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin ortak sunucu olduğu "Sıfır atık" kararının oy birliğiyle kabulüyle ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün yıl dönümü kapsamında New York, Roma, Brüksel, Viyana, Paris ve Gaboron'da düzenlenen etkinlik ve panellerde Emine Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı.

Videoda bu yıl "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün 3'üncü yılının kutlandığını belirten Emine Erdoğan, bu seneki kutlamalar için "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasını seçtiklerini ifade etti.

BM GENEL KURULUNDA "ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ" ÖZEL ETKİNLİĞİ

BM Genel Kurulunda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla özel etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Sıfır Atık Vakfı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Habitat işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Üst düzey BM yetkilileri ile üye ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı özel etkinlikte katılımcılar, Genel Kurul Salonu'nun ön duvarının tümünü kapsayan görsel haritalamayla sıfır atık çalışmaları konusunda bilgilendirildi.

Salonun duvarlarına yansıtılan görsel haritalama yöntemiyle, moda ve tekstil atıklarına ilişkin verilerin yer aldığı projeksiyon (mapping) gösterisi yapıldı.

"Atık kirliliğini önleyin" sloganıyla başlayan gösteride katılımcılara küresel atıkların 2050 yılında 3,8 milyar tona ulaşacağı, sadece plastik atıkların 400 bin ton olduğu, moda ve tekstil endüstrisinin her saniye bir kamyon kıyafet atığı oluşturduğu ve döngüsel modaya geçişin 2030'a kadar 700 milyar dolar tasarruf sağlayabileceği anlatıldı.

Etkinliğin ana konuşmasını BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan yaptı.

Katılımcılara hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Moda, zehirli bir buz dağının yalnızca görünen kısmı. Atık sorunu her sektörde mevcut. Her yıl insanlık, 2 milyar tondan fazla çöp üretiyor. Bu çöpler, nakliye konteynerlerine yerleştirilip uç uca dizilse Ay'a kadar uzanıp geri dönecek kadar yer kaplar." diye konuştu.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etme konusunda kararlı olalım." dedi.

"EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE SIFIR ATIK HAREKETİ, ULUSAL BİR GİRİŞİMDEN GERÇEK ANLAMDA KÜRESEL BİR ÇABAYA DÖNÜŞTÜ"

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" başlıklı panel düzenlendi.

FAO'nun Roma'daki genel merkezinde düzenlenen panele Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, FAO Gıda Sistemleri ve Gıda Güvenliği Bölümü Direktör Yardımcısı Divine Nganje Njie, FAO İklim Değişikliği-Biyoçeşitlilik-Çevre Bölümü Direktör Yardımcısı Piedad Martin, Dünya Gıda Programı (WFP) Çevresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi Andy Cole, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Çevre, İklim, Cinsiyet ve Sosyal Katılım Bölümü Direktörü Juan Carlos Mendoza katıldı.

Büyükelçi Ülgen, "First Leydimiz ekselansları Emine Erdoğan'ın himayesinde sıfır atık hareketi ulusal bir girişimden gerçek anlamda küresel bir çabaya dönüştü." diyerek, bu girişimle daha temiz ve daha kaynak verimli dünyaya katkıda bulunan politikaların ve projelerin teşvik edilmesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

FAO Gıda Sistemleri ve Gıda Güvenliği Bölümü Direktör Yardımcısı Njie de Emine Erdoğan'ın mesajının sıfır atık konusunda son derece ilham verici olduğunu söyledi.

WFP Çevresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi Cole, Emine Erdoğan'ın başlattığı bu girişimin önemli ve Türkiye'nin de WFP'nin önde gelen destekçisi olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARININ DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK TEŞKİL ETTİĞİ VURGUSU

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen etkinlikte FAO AB ve Belçika İrtibat Ofisi Direktörü Raschad Al-Khafaji, Brezilya'nın AB Büyükelçisi Pedro Miguel da Costa e Silva, AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü Direktörü Aurel Ciobanu-Dordea, BM Çevre Programı Brüksel Ofisi Başkanı Veronika Hunt Safrankova ve Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (Euratex) Genel Direktörü Dirk Vantyghem konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, Emine Erdoğan'ın video mesajında sunduğu verilere ve bu yıl tekstil sektörüne odaklanılmasının önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin sıfır atık konusundaki çalışmalarının dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurguladı.

SIFIR ATIK KONUSU, EKONOMİLERİ VE EKOSİSTEMİ ETKİLEYEN KÜRESEL BİR HUSUS

Avusturya'da BM Viyana Ofisi'nde, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Macaristan'ın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği işbirliği ile "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Macaristan'ın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ferenc Dancs, UAEA Başkan Yardımcısı ve Teknik İşbirliği Departmanı Müdürü Hua Liu'nun yanı sıra davetliler katıldı.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Eler, sıfır atık konusunun küresel bir husus olduğunu belirterek, toplumları, ekonomileri ve ekosistemi etkilediğine işaret etti.

Eler, Türkiye'nin bu yılki sıfır atık etkinliklerinin merkezinde tekstil ve moda sektöründe yaşanan israf ve atık hususunu öncelediğini kaydederek, bu bağlamda Emine Erdoğan'ın New York'taki BM merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde bu hususa dikkati çektiğini anlattı.

UAEA Başkan Yardımcısı ve Teknik İşbirliği Departmanı Müdürü Hua Liu da Ajansın bu alanda yaptığı çalışmalara değinerek, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki girişim ve çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paris'te "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" temalı dijital sergi açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) genel merkezinde "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" temalı dijital sergi açıldı.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ'un ev sahipliğinde düzenlenen dijital serginin açılışına OECD Çevre Direktörü Jo Tyndall, OECD üye ülkelerinin daimi temsilcileri ve OECD bünyesinde çalışan davetliler katıldı.

Emine Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı serginin açılışında konuşan Altuğ, OECD Çevre Direktörlüğü işbirliğiyle Uluslararası Sıfır Atık Günü konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin sıfır atık serüveninin 2017'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başladığını hatırlatan Altuğ, BM Genel Kurulunun 2022'de 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan ettiğini vurguladı.

Bu yıl Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" teması altında kutlandığına işaret eden Altuğ, "Bu bağlamda modanın başkenti olan Paris'te bu etkinliğe ev sahipliği yapmak daha da anlamlı." dedi.

Moda ve tekstilde atıkların azaltılması ve döngüsel ekonomiye dayalı çözümler üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Altuğ, "Her yıl dünya genelinde 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor. Bu, her saniye kıyafet dolu bir çöp kamyonunun yakılması veya çöpe atılmasıyla eş değer. Her yıl dünya genelinde tüketiciler, genellikle birkaç kez giydikten sonra yaklaşık 460 milyar dolar değerinde kıyafeti çöpe atıyor." ifadelerini kullandı.

"PLASTİK İÇERMEYEN BİR KIYAFET ALMANIN NEREDEYSE İMKANSIZ OLDUĞUNU FARK EDİNCE GERÇEKTEN ŞAŞIRDIM"

OECD Çevre Direktörü Tyndall, etkinliğe daveti için Altuğ'a teşekkür ederek, sıfır atık konusunda Türkiye'nin girişimini ve liderliğini takdir ettiğini belirtti.

Tyndall, hızlı modanın (fast fashion) birçok açıdan eleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Plastik içermeyen bir kıyafet almanın neredeyse imkansız olduğunu fark edince gerçekten şaşırdım ve dehşete düştüm." dedi.

Büyük çapta ham madde tüketiminin ciddi çevre sorunlarına neden olduğunu vurgulayan Tyndall, bu sorunların önüne geçmek için döngüsel ekonomi modeline yönelmenin önemine değindi.

Atık yönetimi konusunda farkındalığın artırılmasını hedefleyen sergi kapsamında tekstil atıkları ve okyanuslardaki plastik kirliliği gibi sıfır atık temalı kısa filmler, OECD Merkez Binası girişindeki sergi alanında yer alan 3 dijital ekranda 4 Nisan'a kadar gösterilecek.

BOTSVANA'DA TEMİZ ALANLARIN YARATILMASI ÇABALARINA KATKI SAĞLAYAN ETKİNLİK İÇİN TÜRKİYE'NİN GABORON BÜYÜKELÇİLİĞİNE TEŞEKKÜR

Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın başkenti Gaboron'da da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi.

BM Botsvana Mukim Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Botsvana Çevre ve Turizm Bakanlığı Daimi Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Patricia Mogomotsi, Çevre ve Turizm Bakanlığında Çevre Direktörü Frank Molaletsi, Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Çok Taraflı İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Edgar Sisa, BM Mukim Temsilcisi Vekili ve Dünya Sağlık Teşkilatı Temsilcisi Dr. Fabian Ndenzako, FAO Temsilcisi Carla Mucavi, kordiplomatik duayeni Angola Büyükelçisi ile Cezayir, Brezilya, Çin, Ukrayna, Zimbabve ve Zambiya büyükelçileri, kordiplomatik, BM temsilcileri, Botsvana Üniversitesi ve Botho Üniversitesi öğrencileri, sivil toplum ve atık yönetimi alanında çalışan özel sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Gaboron Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" Girişimi ve Küresel İyi Niyet Beyanı ile ilgili bilgi verdi.

Daimi Müsteşar Yardımcısı Mogomotsi, ülkesinin atık yönetimi politikaları konusunda bilgi vererek, 2036 Vizyonu ile 2021'de kabul edilen Entegre Atık Yönetimi Politikası kapsamında hem insanların hem de çevrenin refahı için atıklarını daha iyi yönetmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Mogomotsi, Botsvana'da sürdürülebilirlik ve temiz alanların yaratılması çabalarına katkı sağlayan etkinlik için Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Ayrıca "Uluslararası Sıfır Atık Günü", BM Cenevre Ofisi, BM Nairobi Ofisi ve UNESCO (Paris) Genel Merkezindeki etkinliklerle geçen hafta kutlanmıştı.