Dünyada sıfır atık etkinlikleri

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Paris’te Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen dijital serginin açılışına OECD Çevre Direktörü Jo Tyndall, OECD üye ülkelerinin daimi temsilcileri ve OECD bünyesinde çalışan davetliler katıldı.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan 28 Mart günü BM kürsüsünden çevreyi koruma mesajları vermişti.

OECD Çevre Direktörü Tyndall, hızlı modanın (fast fashion) birçok açıdan eleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Plastik içermeyen bir kıyafet almanın neredeyse imkânsız olduğunu fark edince gerçekten şaşırdım ve dehşete düştüm” dedi.

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Büyük çapta hammadde tüketiminin ciddi çevre sorunlarına neden olduğunu vurgulayan Tyndall, bu sorunların önüne geçmek için döngüsel ekonomi modeline yönelmenin önemine değindi.