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Dünyada sıfır atık etkinlikleri

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Etkinlik
Dünyada sıfır atık etkinlikleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2017’de başlattığı ve kurucusu olduğu “Sıfır Atık” Girişimi, bu yıl “Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru” temasıyla New York, Roma, Brüksel, Viyana, Paris ve Gaboron gibi farklı ülke ve diplomatik temsilciliklerde de kutlandı. Etkinlik ve panellerde Emine Erdoğan’ın video mesajı yayımlandı.

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Paris’te Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen dijital serginin açılışına OECD Çevre Direktörü Jo Tyndall, OECD üye ülkelerinin daimi temsilcileri ve OECD bünyesinde çalışan davetliler katıldı.

Dünyada sıfır atık etkinlikleri
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan 28 Mart günü BM kürsüsünden çevreyi koruma mesajları vermişti.

OECD Çevre Direktörü Tyndall, hızlı modanın (fast fashion) birçok açıdan eleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Plastik içermeyen bir kıyafet almanın neredeyse imkânsız olduğunu fark edince gerçekten şaşırdım ve dehşete düştüm” dedi.

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Dünyada sıfır atık etkinlikleri

Büyük çapta hammadde tüketiminin ciddi çevre sorunlarına neden olduğunu vurgulayan Tyndall, bu sorunların önüne geçmek için döngüsel ekonomi modeline yönelmenin önemine değindi.

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Etkinlik

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