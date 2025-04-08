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Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurum'da... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

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#Erzurum#Oltu#Manzara
Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 10:22

Erzurum'un Oltu ilçesinde, gökkuşağını andıran görüntüleri ve 45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla doğa harikası olma özelliği taşıyan tepeler, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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Oltu’nun doğal zenginlikleri, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Gökkuşağı ve kırmızı tepeleri ise doğa tutkunlarının bir numaralı rotalarından olmaya aday.

Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla doğa harikası olma özelliği taşıyan ve dünyada benzeri yalnızca Çin'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşip, doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geliyor.

Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

Kırsal Tuzla, Yolboyu, Bahçecik ve Kaleboğazı mahallelerinde yer alan gökkuşağı ve kırmızı tepeler, her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının da sanatlarını icra etmek için sıklıkla tercih ettiği bölge, manzarasıyla turizme de katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Erzurum'dan gelen doğa fotoğrafçıları, gökkuşağı ve kırmızı tepeleri, dron ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

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Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

'YAĞMUR SONRASI MUAZZAM GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR'

Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Etaş, "Bizler doğa fotoğrafçıları olarak bugün Oltu’dayız. Oltu’da kırmızı ve gökkuşağı tepeleri olarak bilinen doğal oluşumlar bulunmakta. Biz de bu güzel doğal oluşumları yağmur sonrasında fotoğraflamak için geldik. Yağmur sonrası gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Oltu’nun her bölgesinde bu dağları görmek mümkün" diye konuştu.

Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

Doğa fotoğrafçısı Ali Osman Kesen ise "Erzurumlu doğa fotoğrafçıları olarak geldiğimiz Oltu'da, gökkuşağı ve kırmızı tepelerinin fotoğraflarını hem dronla hem de kameralarımızla çektik. Tüm doğaseverleri Oltu’ya bekliyoruz" dedi. 

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Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

Dünyada sadece iki yerde var, biri Erzurumda... Muazzam görüntüye ziyaretçi akını

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#Erzurum#Oltu#Manzara

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