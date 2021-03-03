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Gündem
Süleyman İLTER / DHA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dünyada sadece 42 adet var! Kaçakçılara operasyon

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Dünyada sadece 42 adet var! Kaçakçılara operasyon

MUĞLA’da jandarma ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisini aldı. 25 Şubat’ta ekipler alıcı gibi davranarak şüpheli ile iletişime geçti.

Tarihi eser satışı esnasında, jandarma ekipleri tarafından suçüstü baskın yapıldı. Operasyonda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5’inci yüzyıla ait, dünyada sadece 42 adet olduğu belirtilen Atina Grek sikkesi ele geçirildi. Olayla ilgili, 6 kişi gözaltına alındı.

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