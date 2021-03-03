Süleyman İLTER / DHA
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Dünyada sadece 42 adet var! Kaçakçılara operasyon
MUĞLA’da jandarma ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisini aldı. 25 Şubat’ta ekipler alıcı gibi davranarak şüpheli ile iletişime geçti.
Tarihi eser satışı esnasında, jandarma ekipleri tarafından suçüstü baskın yapıldı. Operasyonda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5’inci yüzyıla ait, dünyada sadece 42 adet olduğu belirtilen Atina Grek sikkesi ele geçirildi. Olayla ilgili, 6 kişi gözaltına alındı.