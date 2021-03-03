Dünyada sadece 42 adet var! Kaçakçılara operasyon

Tarihi eser satışı esnasında, jandarma ekipleri tarafından suçüstü baskın yapıldı. Operasyonda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5’inci yüzyıla ait, dünyada sadece 42 adet olduğu belirtilen Atina Grek sikkesi ele geçirildi. Olayla ilgili, 6 kişi gözaltına alındı.