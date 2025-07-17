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Dünyada nadir rastlanıyor! Karadeniz sahili beyaza büründü

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#Karadeniz Sahili#Doğal Koruma#Zambak
Dünyada nadir rastlanıyor Karadeniz sahili beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 10:09

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince dünyada nadir rastlandığından koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum), Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda temmuz, ağustos ve ekimde doğal şekilde yetişiyor.

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Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, güzel görüntü oluşturdu. Geyikkoşan sahilini de beyaza bürüyen kum zambaklarını sökenlere Çevre Kanunu kapsamında para cezası veriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesince 2021'de zambakların yetiştiği alanlarda ateş yakılmaması, buraya araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelalarının konularak vatandaşların bilinçlendirilmesi sayesinde bitkinin doğal alanlarında çoğalması sağlandı.

Dünyada nadir rastlanıyor Karadeniz sahili beyaza büründü

KOPARMANIN CEZASI VAR

Alaçam'da yaşayan Miraç Kar, Geyikkoşan sahilinde açan kum zambaklarının dikkatini çektiğini söyleyerek, "Yetkililerle iletişime geçerek bu çiçeklerle ilgili bilgi edindim. Kum zambaklarının koparılmasının cezasının olduğunu, koruma altına alındıklarını öğrendim. Bu tür doğal güzelliklerin korunması son derece önemli." dedi.

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Ali Ağaçdiken ise yaşadığı Bursa'dan zaman zaman memleketi Alaçam'a geldiğini anlatarak, "Bu yerler çok güzel. Özellikle kum zambaklarının belediyenin koruması altına alındığını gördüm. İlaç yapımında kullanıldığını öğrendim." diye konuştu.

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#Karadeniz Sahili#Doğal Koruma#Zambak

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