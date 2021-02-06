Dünyada nadir başarı

Prof.Dr. Fatih Altunrende (45), Doç.Dr. Emre Can Polat, Op.Dr. Ayhan Özsoy ve Dr. Murat Özer’den oluşan ekip, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yeniden hayata döndürdükleri hastaları Abdullah Toprak (57) ile buluştu. Altunrende ve ekibi son derece riskli bir ameliyatı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyordu.

AMELİYATI ANLATTI

Dünyada eşine az rastlanan vakanın Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildiğini söyleyen ve yaptıkları zorlu ameliyatı “Tümörü çıkaramayabilirdik. Büyük kanamalar yaşayabilirdik. Ölümle sonuçlanabilecek kanamalara neden olabilirdi” diye açıklayan Prof. Dr. Altunrende, şunları söyledi: “Normalde böbrekler sağ ve solda ayrı ayrı bulunur. Burada bir anomali var. Böbrekler ortadan birleşik şekildedir. Tek böbrek gibi düşünebilir. Sağda böbrek ve solda böbrek var. Ortada birleşiyorlar. Bu anomali çok nadir görülüyor. Bizim hastamızda ayrıca bu anomaliye ek olarak böbrekte çok büyük boyutta tümör vardı. 16 santimetre boyutundaydı. Bu hem karaciğere ham de ana toplar damara yapışmış şekildeydi. Hastalıklı kısmı aldık. Zor bir ameliyattı. Tümörü başarıyla çıkardık.”

ONLARA ÇOK İNANDIM

Ameliyatla böbreğinden 16 santimetre büyüklüğünde tümör çıkartılan 6 çocuk babası Abdullah Toprak mutluluğunu “Onlara teşekkür az bile. Onlara çok güvendim. Ben onlara çok inandım. Hakikaten minnettarım” sözleriyle dile getirdi. Eşi Hülya Toprak ise “Ölüm riski çok yüksek dediler. Her şeye hazırlıklıydık. Çıkacağını beklemiyorduk. Şu anda çok mutluyuz. Doktorlara güvenmekle çok iyi etmişiz” diye konuştu.

SERVİSE ÇIKARILDI

Önceki gün gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından servise çıkartılan Abdullah Toprak tek böbreğini sağlıklı şekilde kullanabiliyor. Birçok içinde de taburcu olup normal hayatına dönecek. Doktorların kendisine bir baba gibi davrandığını söyleyen Toprak hastaneden çıkar çıkma kendisine bir ziyafet çekeceğini ve doya doya çay içeceğini, ilk fırsatta da kendisine hayat veren doktorları ziyaret edeceğini söyledi.