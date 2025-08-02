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Dünyada kırmızı listede! Tunceli'de görüldü: Çocuklarım da tanıklık etti

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Arap Tavşanı#IUCN Kırmızı Listesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 09:14

Tunceli’de, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Arap tavşanını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş o anlara çocuklarının da tanıklık ettiğini belirtti.

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Tunceli’de, aracıyla seyahat halinde olan Sinan Ercan, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Dünyada kırmızı listede Tuncelide görüldü: Çocuklarım da tanıklık etti

Arap tavşanını bir süre görüntüleyen Ercan, hayvanı daha sonra yeniden doğal ortamına bıraktı.

"BU ÖZEL TÜRÜ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLU OLDULAR"

Ailesiyle seyir halindeyken birkaç Arap tavşanına denk geldiklerini dile getiren Ercan, "Görüntülediğim tavşan, yolun ortasında durdu ve hareket etmedi. Ben de başka araçlar ezmesin diye araçtan inerek onu hem görüntüledim hem de yoldan alarak doğal ortamına bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için mutlu oldular" dedi.

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#Tunceli#Arap Tavşanı#IUCN Kırmızı Listesi

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