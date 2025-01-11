"Dünyada kartlar yeniden karılırken ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Denizli 8. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Türkiye’nin bütün başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde ettiğini belirtirken, eleştirilerini özetle şöyle sürdürdü:

“Yol yaptık, karşı çıktılar, havalimanı yaptık, çamur attılar. Hızlı tren hattı yaptık, takoz koydular. Tünel, köprü, baraj yaptık, mutlaka bir kulp taktılar. Millete ve memlekete hayrı dokunan hiçbir işin ucundan tutmadılar. Bırakın destek olmayı, muhalefet bize köstek olmasaydı, emin olun çok daha büyük başarı hikâyelerine imza atardık. Hizmet üreteceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savuşturmak için harcadık.

SON ÖRNEĞİ SURİYE

Öyle bir ruh hali içindeler ki, ‘AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın da Türkiye’ye ne olursa olsun’ diyorlar. Bu ülkenin başarılarına, iftihar vesilelerine sevinemiyorlar. Türkiye’nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından dahi mutlu olamıyorlar. Sevgili yol ve dava arkadaşlarım, bunun en son örneği Suriye krizidir. Suriye’de 13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında 8 Aralık’ta Esed rejimi devrildi, Baas diktatörlüğü çöktü. Muhalifler Şam’ı tekrar fethetti. Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden Türkiye olarak biz de memnuniyet duyduk. Bundan daha doğal bir şey zaten olamazdı çünkü 911 kilometrelik sınırımızın olduğu Suriye’deki çatışmaların olumsuz etkisini en fazla hisseden ülkelerden biriydik. Bölücü terör örgütü PKK ve DEAŞ, bu ülkedeki istikrarsızlıktan beslendi.

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ÖZEL’E SORUYORUM

Ama bakıyorsunuz CHP tarafında bir matem havası var. Şam’daki müttefiklerini kaybetmenin şokunu halen atlatamadılar. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Suriye’de ülkemize müzahir bir yönetimin olmasını içlerine sindiremediler. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler vardı ama yeni genel başkanının Suriye’deki halk devriminden niçin bu kadar rahatsız olduğunu hepimiz merak ediyoruz. Buradan şimdi Sayın Özel’e soruyorum. Halep Kalesi’ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP’ye niye dokunuyor? Hama’nın, Humus’un, Şam’ın, Dera’nın camilerinde Türkiye için yapılan dualar, sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camisi’nde kılınan namaza, edilen duaya, CHP yönetiminin bu kadar tepki göstermesinin asıl sebebi nedir?”

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TERÖR ÖRGÜTLERİNE: YA YOK OLUŞ YA DA TASFİYE

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nde de terörle mücadeleye ilişkin özetle şu mesajları verdi:“Sınır ötesi operasyonlar ile terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece terör örgütlerinin efendileri sayesinde Türkiye’yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi içeride ve dışarıda büyük hassasiyet ile yürütüyoruz. Şam’ın özgürleşmesi ile bölücü teröristler iyice kapana sıkıştı. Kendilerine şimdi yeni patronlar arıyorlar. Kandan beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, Türkiye’ye husumet ile varacakları hiçbir yer yok. Ya yok olacaklar ya da tasfiye olacaklar. Bizim temennimiz daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Temennimiz bölgemizde huzurun hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi gerek iç siyasetimizdeki adımlarla Türkiye’yi bu hedefe götürecek adım doğdu. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke bırakmayı istiyoruz. Aziz milletimizin irfanına, sağ duyusuna güveniyoruz. Kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru olacak.”

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TRUMP DAHİL LİDERLER GÖRÜYOR MUHALEFET GÖRMÜYOR

- 22 yılda sadece Türkiye’nin ekonomisini, diplomasisini, ihracatını değil, aynı zamanda itibarını, etkinliğini, Türkiye’nin gücünü de büyüttüklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şu anda Avrupa’sı ve Amerika’sı dahil tüm dünyada Türkiye konuşuluyor. CHP’nin örnek aldığı ve millete de örnek gösterdiği ülkelerin tamamında Türkiye’nin askeri, savunma sanayi ve diplomatik başarıları konuşuluyor. Sayın Trump dahil tüm dünya liderleri Türkiye’nin başarısını, Türkiye’nin artan bölgesel nüfuzunu teyit ediyor. Türkiye zincirlerinden kurtuldukça, ayağına ve zihnine vurulan prangaları parçaladıkça, gücünü ve potansiyelini en üst seviyede kullanıyor. Ülkemizdeki muhalefet ne yazık ki bunların hiçbirini görmüyor. Şunu da bilmenizi isterim. Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

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Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için çoğu gitmiş, azı kalmıştır. Şunu lütfen unutmayın, tarihi bir sorumluluk üstlendik. Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Türkiye’yi sadece bu süreçten güçlenerek çıkarmayacağız, aynı zamanda asırlık hayallerimizi de Allah’ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz.

31 MART YOL KAZASINI TELAFİ EDECEĞİZ

31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. ”

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU’NU AÇTI... TATİL YOLU KISALDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün ayrıca Aydın-Denizli otoyolunun açılışını gerçekleştirirken yolun önemini özetle şöyle anlattı: “Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın-Denizli otoyoluyla karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 140 km anayol ve 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip. 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023’te açmıştık. 70 km’lik kesimini de 17 Ekim 2024’te hizmete vermiştik. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın’la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz.

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- 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor. Devlet yolu üzerinden Aydın’dan Denizli’ye ulaşım süresi birbirine eşit hale geliyor.

- Zamandan 6.4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız.

- Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule’den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri’ni kat ederek Akdeniz’e ulaşan otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

- Sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir’e çok kısa sürede nakledilecek.

- Turistik beldelerde daha fazla zaman geçirilmesine imkan sağlayacak bu durum turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak.

- Bugüne kadar ulaştırmada en büyük atılımları gerçekleştirdik. 22 yılda 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye yükselttik. Yollarımızda ortalama hız 40 km’ydi, şimdi yaklaşık 90 km.”