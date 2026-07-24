Dünyada ilk 10 ölüm nedeninden biri... Diyabette Avrupa birincisiyiz

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GEÇEN yılın verilerinin yayınlandığı ‘Diyabet Atlası’, Türkiye’de alarm zillerinin çaldığını gösterdi. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun her yıl yayınladığı bu verilere göre dünyada 589 milyon diyabet hastası var. Türkiye ise diyabet artış hızında Avrupa’da birinci sırada. Uzmanlar tabloyu yorumladı ve önemli uyarılarda bulundu:

‘EN HIZLI ARTAN ÜLKEYİZ’

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mine Adaş:

“Dünyada ve ülkemizde ilk 10 ölüm nedenlerine baktığımızda birinci sırada iskemik kalp hastalığı var. İskemik kalp hastalığının en önemli nedeni diyabet. Türkiye’de de dünyada da diyabet çok fazla arttı. Türkiye’nin artış hızı Avrupa’da birinci sırada. Hem en fazla diyabetli hastamız var hem de diyabet hastalığı en hızlı artan ülkeyiz. 12 milyon kadar bir diyabet hastası olduğu düşünülüyor. Diyabet Atlası’nın gelecek yıllardaki projeksiyonuna göre Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda en fazla diyabetli hasta sayısına sahip ilk 10 ülke arasında olacağı öngörülüyor. Obezite diyabeti getiriyor. Bunda da Avrupa birincisiyiz. Obezite ve diyabet ile mücadele etmeliyiz. Beslenme, fast food, sağlıksız, paketli gıdayı tüketme bunlar aslında öğretilebilecek şeyler. Beslenmenin ve sporun aslında eğitim müfredatına girmesi gerekiyor.”

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‘ARTIK ALIŞVERİŞE BİLE GİTMİYORUZ’

IKEM Diyabet Merkezi Direktörü Prof. Dr. Martin Haluzík:

“Günümüzde eskiye oranla çok daha fazla obez var çünkü artık yeme alışkanlıklarımız değişti, her yere arabayla gidiyoruz. Market alışverişlerini eve söylüyoruz. Mesela bazı hormonların düzgün salınması için erken uyumamız gerekiyor ama biz erken uyumuyoruz. Erken uyumadığınızda vücut strese giriyor, kortizol salgılanıyor ve bu da daha çok yemenize ve kilo almanıza neden oluyor. Yani kötü yeme, kötü uyku ve hareketsiz yaşam çok etkili. Bundan 30 yıl önce nüfusun yarısı fiziksel işlerde çalışıyordu. Ancak şimdi çok azımız fiziksel işler yapıyoruz. Bu da etkili.”

4.4 MİLYON TÜRK DİYABET OLDUĞUNU BİLMİYOR

Dünya Diyabet Atlası’na göre rakamlarla Türkiye:

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Avrupa’da 20-79 yaş arasında en çok diyabetli bulunan ülke 9.6 milyon ile Türkiye. 2050 yılında 14.1 milyon diyabet hastası ile dünyada en çok diyabetli bulunan 10’uncu ülke Türkiye olması bekleniyor. Şu anda dünyada 65 yaş üstü en çok diyabetli hasta Çin, Hindistan ve ABD’de bulunuyor. 2050’de ise Türkiye ve Mısır’ın çok üst sıralara çıkması bekleniyor. Yine 2050’yılında 5.5 milyon 65 yaş üstü diyabetli hasta sayısı ile Türkiye’nin dünya genelinde 9’uncu sıraya çıkması bekleniyor. Bu listede nüfus yoğunluğu çok daha fazla olan Çin ve Hindistan ilk sıralarda. 2024 yılında dünya genelinde en çok tanı almamış diyabet hastası listesinde Türkiye 10’uncu sırada. Tahmini olarak 4.4 milyon Türk diyabetli olduğunun farkında değil.