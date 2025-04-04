Dünyada hep ilk sıralarda... ODTÜ’nün ‘petrol’ sırrı ne

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ORTA Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü, yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının listesinde hep üst sıralarda yer alıyor. Londra merkezli Uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), ‘Konulara Göre Dünya Üniversite Sıralaması 2025’te ODTÜ’nün bu bölümünü 8’inci sıraya alarak Türkiye’den bir okulu dünyanın zirvesindeki kurumlar arasına yerleştirdi. Üstelik bu başarı son üç yıldır tekrarlanıyor. Kuruluşu 1960’lı yıllara dayanan okulun geçmişteki öğrencilerinden biri olan Doç. Dr. İsmail Durgut, şimdi başkanı olduğu bölümün alameti farikasını

şöyle anlattı:

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‘BENZİNCİ Mİ OLACAKSIN’

“1960’lı yıllarda maden mühendisliğinin bir branşıydık. 1982’de ayrı bir bölüm olduk. Petrol mühendisliği denilince kimyager geliyor herkesin aklına. Oysa biz petrol ve gazı yerin altında tespit ediyor ve sektöre ulaşmasını sağlıyoruz. Herkes tarafından bilinen bir bölüm değil. Öğrencilerimiz ya ailesinden duyup geliyor ya da puanı denk geldiği için tesadüfen bizimle oluyor. Bu bölümde ne öğretildiğinin dışarıdan anlaşılması da zor aslında. ‘Benzinci mi olacaksın’ diye sorabiliyorlar. Türkiye’de petrol olmadığı için bölümün yurt dışı bağlantıları ve yabancı kökenli öğrencileri çok fazla. Mezunlarımız yurtdışında çalışıyor. Bu da uluslararası firmaların öğrencilerimizi staj ve ortak çalışmalar için davet etmesini sağlıyor. 200’e yakın üniversite içinde 3-4 yıldır hep ilk 10’dayız. Mezunların kalitesi, yayınların gücü gibi etkenler bizi yükseltti. Aynı zamanda başarılı öğretim görevlilerin bulunması da akademik tanınırlığı artırdı.”

5 YILDIR ZİRVEDE

- ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü, QS Konulara Göre Dünya Üniversite Sıralaması’nda son yıllarda istikrarlı bir yükseliş gösterdi:

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2020: 15’inci

2021: 11’inci

2022: 11’inci

2023: 10’uncu

2024: 7’nci

2025: 8’inci

EN ÇOK TALEP YABANCILARDAN

- Prof. Dr. Görkem Külah (ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı): “Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümümüz aslında diğer bölümlere kıyasla YKS’de daha düşük puanlı öğrencilerimizin girdiği bir bölüm. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerimizden de çok talep alıyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin başarısı bölümün başarısını artırıyor. Öğrencilerimiz uluslararası ortamda yer alıp endüstri

ile ortak staj ve çalışma imkânı buluyorlar. Hocalarımız da küçük bir bölüm olmasına rağmen kendi sektöründe çok ön planda olan isimler. Doğal kaynakların kullanılması açısından çok önemli bir bölüm.”

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SADECE 30 ÖĞRENCİ ALIYOR

- ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 30 kontenjanı olan ve sayısal puanla öğrenci alan kendi halinde küçük bir bölüm. Mühendislik fakültesi dahilinde yer alan bölümün 2024 yılı verilerine göre; tavan puanı 497, taban puanı ise 465 oldu. Bölüm, uluslararası öğrenciler ve değişim öğrencileri gibi farklı kategorilerden de yoğun ilgi görüyor. Akademik kadrosu ise 7 kişiden oluşuyor ancak sektör ile bağlantıları çok güçlü.