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‘Dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor’

#Binali Yıldırım#Enflasyon#Koronavirüs
‘Dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

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2 gün sürecek toplantıya katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, olayların çok hızlı değiştiği bir dünyaya girdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"COVID sonrası artık dünya, eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun 'e’sini bilmeyen ülkelerde bugün enflasyon en önemli sorun haline gelmiş. 39 yıl sonra Amerika'da yüzde 7'ye çıkmış. Avrupa'da yüzde 6'ların üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu COVID sürecinde dünyanın düzeni bozuldu. Üretim sistemi çöktü, ihracat, ithalat, nakliyat... Bütün bunlarda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorun. Küresel sorunların çözümü de yine küresel işbirliğiyle olur, küresel istikrarın sağlanmasıyla olur. Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bunlar zaman alır. Tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için ilk baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık."

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#Binali Yıldırım#Enflasyon#Koronavirüs

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