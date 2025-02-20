Dünyada en başarılı arı ürünü çalışması Türk biliminsanından

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“Bağışıklık, Topluluk, Sürdürülebilirlik” başlığı altında düzenlenen konferansta 24 ülkenin biliminsanları, propolis konusunda gerçekleştirdikleri araştırmaları sundu.

54 SUNUM YAPILDI

Farklı ülkelerde elde edilen propolisin karakteristik özellikleri, bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri ve anti tümöral, antimikrobiyal özelliklerinin tartışıldığı konferansta Türkiye’yi Balparmak AR-GE ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı liderliğindeki ekip temsil etti. Balparmak Analitik AR-GE Müdürü Dr. İsmail Emir Akyıldız, ‘Farklı botanik orijinlerdeki propolis örneklerinin kimyasal parmak izlerinin hedefsiz metabolomik yaklaşımlar ile belirlenmesi’ konulu araştırmayı, Laboratuvar Teknik Müdürü Dr. Ufuk Alpat ise ‘Propolis ekstraksiyonu ve işlemesinde güncel gelişmeler’ konusundaki çalışmayı sundu. 24 ülkeden toplamda 54 bilimsel sunumun yapıldığı konferansta Dr. İsmail Emir Akyıldız’ın sunumu, dünyada propolis konusunda en fazla bilimsel yayına sahip olan Brezilya Sao Paolo Üniversitesi tarafından ‘Propolis Konusundaki En İyi Sözlü Sunum’ ödülüne layık görüldü.

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PROPOLİS İNSAN SAĞLIĞINA EN DEĞERLİ ARMAĞAN

Konferansta ayrıca, Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, sektöre uluslararası katkılarından dolayı ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü. Dr. Damarlı, şirketlerinin 45 yıldır sofralara doğal arı ürünlerini getirmek için çalıştığını, arının ve arıcılığın sürdürülebilirliği için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Arıların, balın yanı sıra, pek çok katma değerli ürününün de bulunduğuna değinen Damarlı, propolisin bu ürünlerin içinde çok özel bir yere sahip olduğunu kaydetti. Propolisle ilgili araştırmalara destek vermekten gurur duyduklarını belirten Damarlı, “Propolis, doğanın insan sağlığına sunduğu en değerli armağanlardan biri. Biz de bu mirası korumak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için tüm bilgi ve teknolojimizi seferber ediyoruz” dedi.

Dr. Emel Damarlı, propolisin bilimsel olarak antiviral ve antibakteriyel etkisinin kanıtlandığını belirterek, son beş yılda kullanımının yüzde 50 oranında arttığını vurguladı.