×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dünyada bir benzeri daha yok! Trabzon'da bulunuyor: 'Daha önce böylesini görmedim'

Güncelleme Tarihi:

#TRABZON#Camii#Mimari Harikası
Dünyada bir benzeri daha yok Trabzonda bulunuyor: Daha önce böylesini görmedim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 10:36

Trabzon'da, dünyada bir benzeri olmayan Hazreti Ebubekir Camii mimarisi ve farklı özellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Çevre sakinleri daha önce böyle bir camii görmediklerini ifade etti.

Haberin Devamı

Cami minaresinden minberine, mihrabından sütunlarına kadar farklı anlam ve sembolleri ifade ediyor.
Ortahisar ilçesi Bengisu mahallesinde yapımına 2013 yılında başlanan ve yaklaşık üç yıl önce tamamlanan caminin tasarımı ve mimarisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Şahin tarafından yapıldı.

Dünyada bir benzeri daha yok Trabzonda bulunuyor: Daha önce böylesini görmedim

"ÇOK DEĞİŞİK BİR MİMARİYE SAHİP"

Camiyi görmek için farklı yerlerden gelenler olduğunu belirten çevre sakinlerinden Adem Güney, "Camimizin adı Hz. Ebu Bekir. Camimizin mimarisi gerçekten değişik. Türkiye'de ender rastlanan bir cami, minaresi olsun kubbesi olsun iç dizaynı güzel bir cami yapanlardan Allah razı olsun. Mahallemize katkısı olan güzel bir cami. Çok değişik bir mimariye sahip mahallemize katkısı olan bir cami.

Dünyada bir benzeri daha yok Trabzonda bulunuyor: Daha önce böylesini görmedim

Cuma namazlarında camimiz hemen hemen doluyor. Camimizi dışardan görmeye gelenler bile var ilçeler olsun diğer illerden gelerek mimarisini inceliyorlar. Camimiz mimarisi yönünden ilgi çeken bir cami" dedi.
Dünyada bir benzeri daha yok Trabzonda bulunuyor: Daha önce böylesini görmedim

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CAMİ GÖRMEMİŞTİM"

Haberin Devamı

Müteber Güney ise "Camimiz güzel, yeter ki namaz kılsınlar. Yeter ki cemaat gelip namaz kılsın. Daha önce böyle bir cami görmemiştim projesi biraz farklı" diye konuştu

Dünyada bir benzeri daha yok Trabzonda bulunuyor: Daha önce böylesini görmedim


Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZON#Camii#Mimari Harikası

BAKMADAN GEÇME!