Dünyada azalıyor Türkiye’de artıyor

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Lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99.15’e, ön lisansta yüzde 99.98’e ulaştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçların gençlerin ve ailelerin yükseköğretime yönelik talebini gösterdiğini belirterek, “Gençlerimizin yükseköğretim vasıtasıyla daha iyi bir geleceğe kavuşacaklarına dair umutları var” dedi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklamasına göre dünyanın birçok ülkesinde üniversiteler, öğrenci sayılarındaki azalma, yükselen maliyetler ve uluslararası öğrenci hareketliliğindeki gerilemeyle karşı karşıya kalırken; Türkiye’de YKS yerleştirme sonuçlarında devlet üniversitelerinin kontenjanları büyük ölçüde doldu. YÖK verilerine göre devlet üniversitelerinde toplam 481 bin 684 örgün yükseköğretim kontenjanının 479 bin 392’sine öğrenci yerleşti. Boş kalan kontenjan sayısı 2 bin 292 olurken, doluluk oranı yüzde 99,52 olarak gerçekleşti.

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ÖN LİSANSTA SADECE 37 KONTENJAN BOŞ

Devlet üniversitelerinin lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99.15’e ulaştı. Ön lisans programlarında ise kontenjanların yüzde 99.98’i doldu ve yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Böylece devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim kontenjanlarının neredeyse tamamına yerleştirme yapılmış oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarının yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Sonuçlar, gençlerimizin ve ailelerimizin ülkemizin geleceğine duyduğu umudu gösteriyor. Dünyanın birçok gelişmiş yükseköğretim sisteminde üniversite kayıtlarının gerilediği bir dönemde üniversitelerimize gösterilen bu yüksek teveccüh son derece kıymetli” dedi.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Özvar, devlet üniversitelerindeki yüzde 99.52’lik doluluk oranını yükseköğretime yönelik talebin göstergesi olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

“Demek ki gençlerimizin yükseköğretim vasıtasıyla daha iyi bir geleceğe kavuşacaklarına dair umutları var. Ailelerimiz de çocuklarının geleceğini üniversitelerimizde görüyor. Devlet üniversitelerimizde yüzde 99.52’ye ulaşan doluluk oranı, bu güvenin ve umudun çok açık bir göstergesidir. Bize düşen görev; bu umudu korumak, güçlendirmek ve geleceği doğru okuyarak gençlerimize nitelikli bir eğitimle karşılık vermektir.”

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ABD VE AVRUPA’DA GERİLEME

- YÖK’ün paylaştığı verilere göre, Türkiye’deki yüksek doluluk oranlarının tersine dünyanın bazı büyük yükseköğretim sistemlerinde öğrenci sayılarında uzun dönemli gerileme yaşanıyor. ABD’de lisans öğrenci sayısı 2010-2021 döneminde yüzde 15 azalırken, son yıllardaki sınırlı toparlanmaya rağmen öğrenci sayısı uzun dönemli zirvesinin altında kalmaya devam ediyor. Uluslararası öğrenci hareketliliğinde de gerileme görülüyor. OECD verilerine göre üye ülkelere gelen yeni uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 13 azalarak 1.8 milyona düştü. YÖK’ün aktardığı verilere göre düşüş Kanada’da yüzde 39, Avustralya’da yüzde 22, İngiltere’de yüzde 14 ve ABD’de yüzde 12 olarak gerçekleşti.