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Dünyaca ünlü yayıncı Speed, Çekmeköy’de yağlı güreş yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Speed#Yağlı Güreş#Çekmeköy
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 11:19

Dünyanın en çok izlenen yayıncısı Speed, Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Speed’in fenomen Tuna Tavus ile yağlı güreş yaptığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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Ünlü yayıncı Speed, Çekmeköy’de bulunan Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ünlü yayıncıyı kapıda karşılayarak program boyunca eşlik etti. İlk olarak hayvanat bahçesini gezen Speed, maymun Luna ve Macun’u elleriyle besledi.

Dünyaca ünlü yayıncı Speed, Çekmeköy’de yağlı güreş yaptı

Ayı Silva, papağan Ziya’nın da aralarında bulunduğu yüzlerce hayvanı ziyaret eden ünlü yayıncı, daha sonra fenomen Tuna Tavus ile yağlı güreş yaptı. Yağlı güreş öncesinde Speed’i Şef CZN Burak, fenomen Tuna Tavus’u ise Burak Memişoğlu elleriyle yağladı. Speed’in ziyaretini duyarak hayvanat bahçesine gelen vatandaşlar güreşi ilgiyle izledi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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#Speed#Yağlı Güreş#Çekmeköy

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