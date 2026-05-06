Dünyaca ünlü sahilde iş makineleriyle turistler dip dibe

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:00

Antalya’da bazı oteller ile sahildeki işletmelerin ‘yaz sezonuna hazırlık’ adı altında tonlarca ağırlıktaki iş makineleriyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde çalışma yapması tepki topladı.

Konyaaltı Beach Park'tan başlayıp Serbest Bölge Kavşağı'na kadar devam eden 7 kilometrelik Konyaaltı Sahili'nin birçok bölgesinde bulunan işletmeler, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında inşaat çalışmaları yürütüyor. Bazı işletmeler hem sözleşmelerine hem Kıyı Kanunu'na aykırı izinsiz uygulamalarda bulunuyor. 5 yıldızlı bir otel önündeki sahil bölümü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan EKDAĞ A.Ş.'nin işlettiği halk plajı bölümüne iş makineleri indirildi. Sahilde güneşlenen turistler arasında çalışma yapan iş makineleri, tepki çekti.

‘EKOSİSTEME ZARAR VERİYOR’

Antalya Barosu Çevre Kurulu Başkanı Avukat Duygu Kozanoğlu, Konyaaltı Sahili ve tüm bu kıyıların kendi ekosistemi ve doğal yapıları olan alanlar olduğunu söyledi: "Aynı zamanda mevzuatta özel korunması gereken alanlardandır. Özelleştirme ya da kullanım hakkının işletmelere devredilmesi, kıyılar üzerinde bunların mülkiyet hakkı varmış gibi düzenleme işlemleri yapmasına olanak sağlamıyor. Bunlar, 'hizmet veriyoruz ya da düzenleme yapıyoruz' adı altında bu ekosistemi, yıllarca oluşan kumluk tepeleri, buranın doğal yapısını bozmak, daha çok kullanıma açmak ya da işgal alanını genişletmek, daha fazla şezlong yerleştirmek üzere burada bir kıyı tahribatına sebep oluyorlar.” Sahilde güneşlenen ve denize girenler arasında çalışma yapan ağır iş makinelerinin can güvenliği açısından da tehlike oluşturduğunu söyleyen Kozanoğlu, "Burada bir hafriyat çıkarılıyor ya da iş makineleri aynı zamanda kıyı kullanım halindeyken çalışıyor. Bunların çalışma saatlerini ya da çalışma iş sağlığı, güvenliği ya da çevre sağlığının, aynı şekilde vatandaşların sağlığının dikkate alınması gerekiyor" diye uyardı.

#Konyaaltı#Antalya Barosu#Antalya

