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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.05.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü sahil, martılara kaldı

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Dünyaca ünlü sahil, martılara kaldı
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ANTALYA'nın dünyaca bilinen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın girişine kapatılan Konyaaltı Sahili'nde, yalnızca martılar görülür oldu.

Dünyaca ünlü sahil, martılara kaldı
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 34 gündür Antalyalıların girişine kapalı olan Konyaaltı Sahili, martılara kaldı. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği sahilde, sadece martılar görülür oldu. Martılar, su üzerinde uçarken, güzel görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Sahili ile Boğaçay'ın denize döküldüğü alanda ise martıların, balık avladığı görüldü. Martılar arasındaki balıkçıl kuşlardan karabatak ise dikkat çekti.

Dünyaca ünlü sahil, martılara kaldı

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