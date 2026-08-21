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Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde

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#Royal Filarmoni Orkestrası#Kültür Yolu Festivali#İstanbul
Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 12:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca tanınan İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı (Royal Philharmonic Orchestra) İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ağırlayacak. 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek programlarda İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası farklı repertuvarı ve güçlü sanatçı kadrosuyla sahne alacak. Klasik müziğin en özel eserlerinin seslendirildiği konser, eşsiz performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

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Dünyanın saygın orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla üç akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın müzik direktörü olan uluslararası alanda tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken şef Vasily Petrenko, İstanbul’da iki farklı programla iki akşam, Ankara’da ise bir akşam boyunca orkestrayı yönetecek.

Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA ÜÇ AKŞAM BOYUNCA SAHNEDE 

İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma saat 20:30’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek ilk konserde genç keman virtüözü Liya Petrova ise solist olarak sahne alacak. “Petrova ile Romantizmin Derinlikleri” isimli konser programında Nikolai Tcherepnin’in “La Princesse Lointaine (Uzak Prenses)”, Jean Sibelius’un Keman Konçertosu ve Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 5. Senfonisi seslendirilecek. Geç romantik dönemin renkli atmosferinden Sibelius’un tutkulu keman tınılarına ve Çaykovski’nin güçlü senfonik anlatımına uzanan konser, etkileyici bir repertuvar sunacak.

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Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde

Şef Vasily Petrenko, 26 Eylül Cumartesi saat 20:30’da İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılış akşamında ise çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elisabeth Leonskaja ile aynı sahneyi paylaşacak. “Leonskaja ile Anıtsal Klasikler” isimli programda ise Beethoven’ın “İmparator” olarak anılan 5 No’lu Piyano Konçertosu ile Richard Strauss’un görkemli senfonik şiiri “Ein Heldenleben (Bir Kahramanın Yaşamı)” seslendirilecek.

Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde

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Müzik Direktörü ve Şefi Vasily Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orchestra, 27 Eylül Pazar saat 20:00’da CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde

Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde

Dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nde

 

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#Royal Filarmoni Orkestrası#Kültür Yolu Festivali#İstanbul

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