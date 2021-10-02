Dünyaca ünlü piyanist davayı kazandı! Bu çocukları benden uzak tutun

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçeye göre uluslararası üne sahip olan piyano sanatçısı Süher Pekinel, Ömer Pekin Baran ile evliydi. İddiaya göre, Ömer Pekin Baran’ın önceki evliliğinden olan çocukları İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, üvey anneleri piyanist Süher Pekinel’e psikolojik, maddi ve manevi şiddet uyguluyordu. Üvey anneleri hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak ihtarnameler gönderen iki kardeş, mesnetsiz iftiralarda bulundu. Pekinel, üvey çocuklarını bu eylemlerine son vermesi için noter huzurunda özür dilemesi konusunda uyardı.

TALEP HAKLI BULUNDU

İddiaya göre Süher Pekinel, kendisi gibi piyanist olan ikiz kardeşi Güher Pekinel ile ortak kullandığı ofisinde kendilerine ait olmayan bir elyazısıyla yazılmış ailevi meselelerinin yazılı olduğu bir kâğıt buldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yerleştirilen bu kağıtla ilgili Süher Pekinel Emniyet’e giderek suç duyurusunda bulundu. Süher Pekinel’in avukatı, “Müvekkilim, davalıların asılsız suçlamaları nedeniyle psikolojik olarak yıpranmıştır. Müvekkilin aile, sosyal ve sanat hayatının daha fazla zarar görmemesi için hakkında korunma kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Talebi haklı bulan mahkeme, üvey çocukların 2 ay süreyle Süher Pekinel’e yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi ve hakaret içerikli söz ve söylemlerde bulunmamasına karar verdi.

TÜRK DENİZCİLİĞİNİN TANINMIŞ AİLESİ

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Süher Pekinel’in eşi Ömer Pekin Baran’ın babası Hayri Baran Türkiye’nin en tanınmış ve eski armatörlerinden biriydi. Hayri Baran’ın ölümünün ardından iki kardeş Mehmet Ekin ve Ömer Pekin Baran şirketin yönetimi konusunda anlaşmazlığa düştü. Davalık olan Ömer Pekin Baran aile şirketi Baran Denizcilik’te kalırken, Mehmet Ekin Baran yeni bir armatörlük şirketi kurdu. İki kardeş arasındaki kavga o kadar büyüdü ki, babalarından kalan Sait Halim Paşa Yalısı’na komşu yalı, icradan satışa çıktı. Yeniköy, Köybaşı Caddesi’ndeki 3 katlı, 15 odası ve 8 banyosu bulunan yalıyı 2013 yılında Dilek Sabancı satın aldı. Ömer Pekin Baran, Deniz Ticaret Odası’nın ve Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın kuruculuğu görevlerinde de bulundu. Ömer Pekin Baran’ın oğlu Emre Hayri Baran mimari alanında çalışırken, kızı İdil Baran Sualp ise aile mesleği olan denizciliği seçti.