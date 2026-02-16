Dünyaca ünlü marka değeri Anadolu Aslanları su altında kaldı: 'Bölgede ilk kez böyle bir olay yaşandı'

Haberin Devamı

Son yılların en yoğun yağışlı kışını geçiren Sivas'ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Hızlı şekilde eriyen kar sonrası kentteki birçok akarsuda taşkın yaşandı. Akarsuların yanı sıra bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurbelen köyü arazileri de sular altında kaldı.

Köy sınırları içerisinde bulunan çiftliğinde Kangal köpeği üretimi yapan Cahit Akgül de kar sularının erimesinden olumsuz etkilendi. Yaklaşık 80 Kangal köpeğinin bulunduğu çiftlik, tamamen sular altında kaldı. Bulundukları yerlerden tahliye edilen Anadolu Aslanları, çevrede bulunan direklere bağlandı.

"KÖPEKLERİMİZİ YUVALARINDAN TAHLİYE ETTİK"

Bölgede ilk kez böyle bir olay yaşandığını söyleyen Cahit Akgül, "Bu sene yoğun kar ve yağmur yağışından dolayı Sivas'ın tamamı etkilendi. Bizim çiftliğimiz de sular altında kaldı. Bu konuda mağdur olduk. Şu an çaresine bakmaya çalışıyoruz. Çiftliğimizde bulunan 80 köpekten 40 tanesi olumsuz etkilendi. Köpeklerimizi yuvalarından tahliye ettik. Bu kadim ırkı elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Genelde yavruları olumsuz etkilendi" ifadelerine yer verdi.