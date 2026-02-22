Dünyaca ünlü Maher Zain ‘Bir Ramazan Akşamı’nda

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden her gün canlı yayınla ekrana gelen iftar programının bu akşamki konuğu Lübnan doğumlu, 8 yaşından beri İsveç’te yaşayan Müslüman şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı Maher Zain olacak. Enrique İglesias ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan Zain, Serdar Er’in sunduğu programda, İslamiyet’in hayatındaki ve sanatındaki yeri ile müzik yolculuğunun nasıl başladığını izleyenlerle paylaşacak.

“Bir Ramazan Akşamı”, bu akşam saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D’de.