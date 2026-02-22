×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dünyaca ünlü Maher Zain ‘Bir Ramazan Akşamı’nda

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan#İmsakiye#İftar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 14:47

Kanal D’nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı, Maher Zain’i ağırlayacak.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden her gün canlı yayınla ekrana gelen iftar programının bu akşamki konuğu Lübnan doğumlu, 8 yaşından beri İsveç’te yaşayan Müslüman şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı Maher Zain olacak. Enrique İglesias ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan Zain, Serdar Er’in sunduğu programda, İslamiyet’in hayatındaki ve sanatındaki yeri ile müzik yolculuğunun nasıl başladığını izleyenlerle paylaşacak.

“Bir Ramazan Akşamı”, bu akşam saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D’de.

Dünyaca ünlü Maher Zain ‘Bir Ramazan Akşamı’nda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#İmsakiye#İftar

BAKMADAN GEÇME!