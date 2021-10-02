Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandıCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandı!#Atama
Bu neyin kafası Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzoyu fazla kaçırınca...Bu neyin kafası? Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzo'yu fazla kaçırınca...#Marinakis
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Bakanlık tarama yaptı... Herkesi ilgilendiriyor Meyve ve sebzelerdeki ölümcül tehlikeBakanlık tarama yaptı... Herkesi ilgilendiriyor! Meyve ve sebzelerdeki ölümcül tehlike#Sebze Meyve
Antalyadaki dehşette yeni gelişme... Safiyeyi pencereden aşağı atmıştıAntalya'daki dehşette yeni gelişme... Safiye'yi pencereden aşağı atmıştı#Safiye Nur Gürbüz
Çin ateşle oynuyor 38 savaş uçağı havalandı...Çin ateşle oynuyor! 38 savaş uçağı havalandı...#Çin
Büyük tehlike kapıda Devler Ligi hayal, Avrupa Ligi yok bile...Büyük tehlike kapıda! Devler Ligi hayal, Avrupa Ligi yok bile...#Şampiyonlar Ligi
Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyorAyakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor!#Jessica May
Dikkat çeken karar... Enerji krizine benzin döktüDikkat çeken karar... Enerji krizine benzin döktü!#Rusya
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Mustafa Keserden Bülent Ersoya sitemMustafa Keser'den Bülent Ersoy'a sitem#Mustafa Keser
İhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldıİhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldı!#İhracat
Tuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyorTuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyor?#Tuvana Türkay
HABERLERGündem Haberleri

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

#Mardin#Midyat#Rahibe
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Mardin'in Midyat ilçesindeki köylerinden, 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden, bugüne kadar yazdığı 22 kitap ve yaptığı insani yardım faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere birçok kurumdan ödül alan Hatune Doğan (51), doğduğu köy olan İzbırak'a kesin dönüş yaptı. Rahibe Doğan, 36 yıl sonra geri geldiği köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar için de bir yüzme havuzu inşa etti.

Haberin Devamı

Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünde yaşayan Doğan ailesi, 1985 yılında bölgede başlayan Avrupa ülkelerine göç kervanına katıldı. İsa ve Nisane Doğan çifti, 6'sı kız, 4'ü erkek, 10 çocuklarıyla köydeki evlerinin kapısına kilit vurarak Almanya'ya gitti. Burada yaşamaya başlayan Doğan ailesinin 14 yaşındaki kızları Hatune Doğan, içinde anavatan özlemiyle büyüdü. Zamanla Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen ve rahibe olan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım eli uzatan Hatune Doğan, Süryanice ve Almanca dillerinde de 22 kitap yazdı.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Doğan, insani yardım faaliyetleri ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı. Babasının 78 yaşında vefat etmeden önce 'keşke boşalan köylerinin tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine Doğan, köye dönüş kararı aldı. Rahibe Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti. Doğan, ayrıca bir ilki de gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu yaptırdı. Havuza su doldurmak için de bir sondaj kuyusu açtırdı.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Haberin Devamı

Doğan'ın köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa etti. Doğan, şimdi civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıklara başladığını söyledi.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

'BURADA ESKİ HAYAT GERİ GELECEK'

Kendisi için hiç boş zaman bırakmadığını, ya kilisede ibadet yaptığını ya kitap okuduğunu ya da tarlada, bahçede işlerle uğraştığını belirten Doğan, "Köye ilk dönen benim. Bu eski evlerimiz. Ben bu odada doğdum. Bu eski evler, şimdi tarihini biliyoruz. Yeni yaptım mutfak ve lavaboyu. Burada da su çıkarttım, yer altı suyu. Havuz yaptım. Niye bu havuzu yaptım? Bizim gençlerimiz, deniz yanına gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Buraya dönmeleri için burayı sevmeleri için bu havuzu yaptım köyde. Yani biliyorum, babamın torunu bir tane gelmişti buraya. 'Hala, eğer öyle olursa bu vatan bizimdir döneceğiz' dedi. Biz vatanımızı seviyoruz. İnşallah gelecek zamanda bu gençler gelecekler, burada başlayacaklar, burada tekrar eski hayat geri gelecek. Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar. İşte burası bizim vatanımızdır. Dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler, kanlarını buraya döktüler. Bu iş, bu tarlalar hep onların elleri ile yapıldı. Bize hazırladılar. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Midyat#Rahibe