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Dünya yüzme tarihine geçti! altın kız Merve’den hat-trick

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#Merve Tuncel#Yüzme#Hat-Trick
Dünya yüzme tarihine geçti altın kız Merve’den hat-trick
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 400, 800 ve 1500 metre serbest yarışlarında altın madalya kazanan Merve Tuncel, aynı şampiyonada bunu başaran ilk sporcu olarak dünya yüzme tarihine geçti.

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Türk yüzme sporunun altın kızı Merve Tuncel, Peru’nun başkenti Lima’da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’ndaki 3. altın madalyasını da kazandı. Serbest stilde kendi yaş kategorisinde dünyanın 1 numarası olan 17 yaşındaki Tuncel, 800 ve 400 metrenin ardından 1500 metre serbest stilde de şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Lima’daki şampiyonada ilk olarak 800 metrede 8.30.00’lık derecesiyle altın madalyayı boynuna takan Tuncel, ardından 400 metrede 4.10.29 ve dün de 1500 metrede 16.15.95 ile birinciliği elde etti.

Dünya yüzme tarihine geçti altın kız Merve’den hat-trick

AVRUPA’DA DA 3 ALTIN ALMIŞTI

Merve Tuncel böylelikle aynı Dünya Gençler Şampiyonası’nda 3 altın madalya birden kazanan ilk sporcu olarak dünya yüzme tarihine geçti. ENKA Spor Kulübü sporcusu olan ve İtalyan antrenör Gjon Syhti yönetiminde çalışmalarını sürdüren Tuncel, geçen yıl da Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 400, 800 ve 1500 metre yarışlarında altın madalya kazanarak yine hat-trick yapmıştı. Merve Tuncel ayrıca bu yıl Roma’da yapılan Avrupa Büyükler Şampiyonası’nda üçüncü olurken, büyükler kategorisinde uzun kulvarda madalya kazanan ilk Türk kadın yüzücü olmuştu.

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HAT-TRICK: Üç kez peş peşe hedeflenen başarıyı gösteren sporcunun performansı için kullanılan ifade.

 

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#Merve Tuncel#Yüzme#Hat-Trick

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