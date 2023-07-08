Dünya üst üste sıcaklık rekoru kırıyor: En sıcak hafta

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Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir hafta içerisinde üst üste 3 kez sıcaklıkların rekor kırması üzerine iklim değişikliğinin kontrolden çıktığını söyledi. Guterres, 3 Temmuz Pazartesi ve 4 Temmuz Salı günleri kırılan dünya sıcaklık rekorlarına atıfta bulunarak, “İhtiyaç duyulan hayati önlemleri geciktirmeye devam edersek, son iki sıcaklık rekorunun da gösterdiği gibi, felaket bir duruma doğru ilerlediğimizi düşünüyorum” dedi.

44 YILIN EN KÖTÜSÜ

ABD Ulusal Çevresel Tahmin Merkezleri tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz günlerde ortalama yüzey sıcaklığı ilk kez 17 derecenin üzerine çıktı. Pazartesi günü 17.01, salı 17.18, çarşamba 17.18, perşembe de 17.23 derece oldu. ABD’deki Maine Üniversitesi’nin Climate Reanalyzer cihazının verilerine göre, çarşamba günü sona eren yedi günlük sürede kaydedilen günlük ortalama sıcaklığın 0.04 derece daha fazla olması nedeniyle 5 Temmuz’la sonlanan hafta, sıcaklıkların kaydının tutulduğu son 44 yılın en sıcak haftası olarak kayıtlara geçti.

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EL NİNO ETKİLİYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), resmi olmayan bu rakamları doğrulayamadığını bildirdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “İklim değişikliği nedeniyle sıcak bir dönemde olduğumuzun farkındayız ve El Nino iklim olayları, sıcak yaz koşulları ile birleştiğinde, dünyanın birçok yerinde rekor düzeyde sıcaklıkların kaydedildiğini görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

EN SICAK AY OLMAYA ADAY

Bilim insanlarına göre, küresel ısınmadan kaynaklanan sıcaklık artışı, El Nino ile birleşerek daha fazla rekor getirecek. Son büyük El Nino, 2016 yılında yaşanmıştı. Leipzig Üniversitesi’nden iklim bilimci Karsten Haustein, “Muhtemelen temmuz ayı şimdiye kadarki en sıcak ay olacak ve ‘şimdiye kadarki’ ifadesi yaklaşık 120 bin yıl önce yaşanan Eemian’dan (buzullar arası dönem) bu yana anlamına geliyor” dedi. AB’nin iklim izleme servisi dünyanın geçen ay kaydedilen en sıcak haziran ayını yaşadığını duyurdu. Çin’de de son günlerde 35 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarıyla 1961’den bu yana kaydedilen en bunaltıcı günler yaşanıyor.