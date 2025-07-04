Dünya turu yolunda acı son

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ESKİŞEHİR Sivrihisar’da Rize - Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, önceki gün 18.00 sıralarında Rize - Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda kaza kırıma uğradı. Pilot Mehmet Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın (51) acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.

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Uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE SİS HÂKİMDİ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dün sabah 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin kontrollerinde dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yolcu Hicran Kaya ise yaralı bulundu. Kurtarma operasyonu bölgede sürerken ekiplerin uçak enkazına ulaşma anları ise JAK ekipleri kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bölgede sisli havanın hâkim olduğu, uçakta kanlar içinde kurtarılmayı bekleyen Hicran Kaya’nın el salladığı, Mehmet Demirci’nin ise hareketsiz olduğu yer aldı.

Ekipler, Demirci’nin cansız bedenini bulunduğu yerden alırken, yaralı Hicran Kaya, Sikorsky tipi helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Ekipler uçağa Kaçkar Dağları’nın zirvesinde bir yerde ulaştılar. Çok yoğun bir yağış vardı. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hicran Kaya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Kaya’nın acil ameliyata alındığını ifade etti.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

- AMATÖR pilot olan Mehmet Demirci, Eskişehir’de Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklama yapmıştı.

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Uçakla dünya turuna çıkma fikrinin çocukluk hayali olduğunu belirten Demirci, şunları anlatmıştı:

“Uçağımıza gerekli bakımlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Bu dünya turunu 2025 yılında yapmamızın en büyük nedeni dünyada çok fazla savaş ve çatışma oluyor, bizim için en önemli şey dünya barışıdır ve bunun yanında Türk Hava Kurumumuzun Atatürk tarafından kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü, o yüzden bu dünya turumuzu Türk Hava Kurumu ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. 12 ülkede yaklaşık 28 bin kilometrelik mesafe ve 160 saat uçuş yapmak istiyorum. Buradan kalktıktan sonra akşam Rize’de duracağız, ondan sonra Kazakistan Aktau’ya geçeceğiz. Yaklaşık 32 durağımız olacak.”