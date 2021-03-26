Dünya Tiyatrolar Günü mesajları paylaşılmaya başlandı: Dünya Tiyatro Günü ne zaman?

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart 'Dünya Tiyatrolar Günü' olarak her ülkede kutlanmaktadır. İnsanlığa ait her duyguyu içinde en çok barındıran sanat dallarından biri olan tiyatro, toplumsal duygu ve düşüncelerin en anlamlı aktarma araçlarından biri olmuştur. Toplumların kültürel gelişimlerinde önemli bir rol oynayan, eğitimiyle, sevgisiyle, güzelliğiyle, aydınlık düşüncesiyle ve hoşgörüsüyle birleştirici bir güç olan ve insanlar arasında köprüler kuran tiyatro, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisidir.

Dünya Tiyatro Günü mesajları

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)

Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. (Recaizade Ekrem)

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur.



Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.



Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.

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