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Dünya sussa da susmayacağım

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Ankara Anadolu Meydanı
Dünya sussa da susmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara Anadolu Meydanı’ndaki ‘Bayrak Açıyoruz Mitingi’ne katıldı.

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Sahneye çıktığında İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağını göndere çeken Dervişoğlu özetle şunları söyledi: “Bugün mesele belediyelere, partilere, şirketlere kayyım atanması değildir. Kardeşlerim, kayyım hepimizin başındadır. Kayyım, devletin başındadır. Bu yetkiler, bu siyaset çıkmazı, bu ahlaki çöküş büyük bir yıkım yaratmıştır! Mesele de bir kişi meselesi olmaktan çoktan çıkmıştır. Sahip olduğumuz hiçbir şey güvende değildir. Bizi millet yapan, bizi bir arada tutan büyük maneviyat saldırı altındadır. İşte ben bayrağı bu yüzden açtım! Bizler, Türk milletinin haysiyet ve itibarından başka bir mertebe tanımıyoruz! O sebeple, herkes sussa da biz susmayacağız! Dünya sussa da ben susmayacağım.”                                     

 

 

 

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#Müsavat Dervişoğlu#İYİ Parti#Ankara Anadolu Meydanı

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