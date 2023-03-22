Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dünya Su Günü'nde barajlardaki son durum

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Su Günü#Baraj#Baraj Doluluk Oranları
Dünya Su Gününde barajlardaki son durum
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 12:28

Dünya Su Günü'nde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı susuzluk riskinin devam ettiğini gösterdi. Son iki haftadır yağışlarla artış eğilimine geçmesine rağmen, doluluk oranları bir yıl öncesinin gerisinde kaldı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 36.89 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 88.2 olarak ölçülmüştü.

Haberin Devamı

Türkiye'de etkili olan yağışlı havanın, İstanbul'daki baraj sularına da olumlu etkisi oldu. İstanbul barajlarında doluluk oranları 15 gün içinde yüzde 35.42'den yüzde 36.89'a çıktı. Ancak artış eğiliminin çok yavaş olması nedeniyle, susuzluk riski devam ediyor. Geçtiğimiz yım 22 Mart tarihinde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 88.2 olarak ölçülmüştü. 

2014 YILINDAN BERİ ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından bugün ölçülen yüzde 36.89'luk doluluk oranı ise 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 2014 yılında yaşanan kuraklıkla, doluluk oranı yüzde 35.79 olarak belirlenmişti. Daha sonra hızla yükselen su seviyeleri 2015 yılının Mart ayında yüzde 94.39, 2016 yılında ise 87.21 olarak ölçülmüştü. Daha sonraki yıllarda ise doluluk oranları yüzde 60 ile 80 arasında değişmişti. 

Haberin Devamı

EN DOLU baraj ÖMERLİ

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 55.02 ile Ömerli Barajı oldu. İstanbul'un büyük barajlarından Terkos'ta ise doluluk oranı yüzde 31.53 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un kuzey bölgesinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajlarında ise doluluk oranları yüzde 10'nun altında kaldı. Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 08.51, Papuçdere Barajı'nda ise yüzde 9.15 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle; "Alibeyköy 11.47, Büyükçekmece 30.01, Darlık 46.24, Elmalı 32.53, Istrancalar 37.53, Kazandere 08.51, Ömerli 55.02, Papuçdere 9.51, Sazlıdere 32.83, Terkos 31.53."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Su Günü#Baraj#Baraj Doluluk Oranları

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir