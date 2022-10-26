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Dünya sosyal medyadan korkuyor

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanı#Sosyal Medya
Dünya sosyal medyadan korkuyor
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

İçişleri Bakanı Soylu, “Facebook, WhatsApp, Twitter, Tiktok ve bunların hepsi dünyadaki demokratik yönetimleri baskı altına almak için oluşturulmuş sistemlerdir” dedi.

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BU yıl 44’üncüsü düzenlenen Küresel Mahremiyet Konferansı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Dünya çapında 130’dan fazla veri koruma otoritesinin katıldığı konferansın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özetle şunları söyledi:

DEMOKRATİK YÖNETİMLERE BASKI

“Facebook, WhatsApp, Twitter, Tiktok bunların hepsi dünyadaki demokratik yönetimleri baskı altına almak için oluşturulmuş sistemlerdir. Dış temas yaptığımız ülkelerde muhataplarımızın karşılıklı konuşmamızın haricinde arka odaya geçtiğimizde, bize siber suçlar konusunda yardımcı olabilir misiniz talebinin arkasındaki gerçek tam da bu korkudur. Bütün ülkeler özellikle Facebook, Twitter, Tiktok, her ne varsa, demokratik sistemlerini altüst edebileceğine, demokrasiye müdahale edebileceğine inanıyor.”

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AMERİKA GÖÇMEN BİLGİLERİNİ İSTİYOR

Amerika, yaklaşık 6 yıldır Suriyelilerin biyometrik ve kişisel bilgilerini bizden istemektedir. Herhalde babasının hayrına istemiyor. Biz de vermiyoruz. Sebep şu, terörle ilgili birtakım hassasiyetleri gözetiyoruz diyorlar. Terörle ilgili hassasiyetleri siz gözetiyorsunuz da, biz gözetmiyor muyuz? Kişisel verilerin muhafazası namustur.

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanı#Sosyal Medya

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