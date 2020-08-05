Dünya Sivaslılar Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait, farklı mimarileriyle dikkati çeken çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Sivas, bugünlerde sosyal medyanın gündeminde. Plaka kodu 58'i temsilen Ağustos ayının 5'i nedeniyle Dünya Sivaslılar Günü bugün kutlanıyor.

Twitter'da da #DünyaSivaslılarGünü etiketiyle pek çok mesaj paylaşılıyor. Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın resmi hesaplarından da bu güne özel mesajlar paylaşılıyor.

Öte yandan Sivaslı ünlüler de videolar çekip sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.