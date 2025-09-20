"Dünya savunma hamlelerimizi konuşuyor"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’ndaki TEKNOFEST programında özetle şu mesajları verdi:“Hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul’da sizlerle bir aradayız. Teknofest’in 13’üncüsünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz. Türkiye Yüzyılı’nın kilit aktörü Teknofest kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye’nin taşlarını döşüyor. Sizin gibi zihni ve ufku açık hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe istikbale güvenle bakıyoruz. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 64 farklı yarışmaya 81 il yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmayla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı kutluyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

Teknofest bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Teknofest 2025’in havasını solumaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmalarda dereceye giren gençlerle fotoğraf çektirdi.

ALTIN TEPSİDE SUNULMADI

Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayisinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayisinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye’nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.

Teknofest küresel bir marka oldu. Zorluklar, baskılar karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Özdemir Bayraktar abimiz ve nicelerinin azmi mücadelesi vardır. Vatanımız için ölüme yürüyen şehit ve gazilerimizin kahramanlığı vardır.

İHA VE SİHA’DA İLK ÜÇTEYİZ

Bugün karada, havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikâyeleri yazıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. 27 Ağustos’ta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe’yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık. Başlangıç destanımızı yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak. Yapay zeka teknolojilerinde de atılımlara hazırlık içindeyiz. Dijital tekelleşmeye itiraz olarak gördüğümüz Nsosyal hizmete girdi. Biz de orada yerimizi aldık. 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Nereden nereye. Türk yaparsa yapar.”

TEKNOFEST POZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte TEKNOFEST pozu verdi. Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da konuşma yaptığı TEKNOFEST’e büyük ilgi vardı.

NETANYAHU’YA:UTANMADAN KİTABEYİ İSTİYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Siloam (Silvan) kitabesi ile ilgili sözlerini “Değil o kitabeyi Kudüs’ün tek bir taşını dahi size vermeyiz” diye yanıtladı: “Türkiye Yüzyılı’nın inşası başlamıştır. Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs’le ilgili hezeyanlarının arka tarafında bu hakikati bilmeleri vardır. Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi’ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor.

İlk kıblemiz Kudüs’le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor. Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif’e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Biz Sultan Abdülhamid’lerin torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Kudüs’ten elimizi çekmeyeceğiz. Topraklarını terk etmeyen Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha selamlıyorum.”